Dennis Lloyd in radio da venerdì il suo nuovo singolo “Alien”

Entrerà in rotazione radiofonica venerdì 3 luglio “ALIEN” (Arista Records/Sony Music), il nuovo singolo dell’artista multi-platino DENNIS LLOYD, che anticipa il suo album di debutto in uscita prossimamente.

“ALIEN”, brano autoprodotto dallo stesso Lloyd, parla del sentirsi un outsider e descrive la sensazione di non sapere da dove si viene e a chi si appartiene. Non solo durante il tour, ma anche dopo il ritorno di Dennis Lloyd a casa a Tel Aviv, tutto nella sua vita è cambiato prendendo una piega diversa. La sua vita è totalmente cambiata da quando è iniziata la sua carriera qualche anno fa.

«Questo è stato il primo brano che ho scritto dopo essere tornato a casa dopo il tour – dice Dennis Lloyd – ad un certo punto, quando vivi “on the road”, ti ritrovi a svegliarti ogni mattina in una nuova città o in un nuovo Paese e perdi un pò la concezione di dove ti trovi, avendo a che fare con nuove persone, nuove culture e nuovi cibi. In un certo senso mi sono sentito come un Alieno sulla sua navicella, che esplora il mondo».

Nato e cresciuto a Tel Aviv, DENNIS LLOYD ha pubblicato il suo EP di debutto “Exident”nel 2019. Il singolo “Never go back” è entrato nella classifica di Spotify “Today’s Top Hits” il giorno stesso in cui è uscito. La rivista TIME ha elogiato “Never Go Back” definendolo “equally alluring follow up” del successo globale di Lloyd, “Nevermind”. Inoltre, Forbes ha scritto: “Lloyd fonde in modo creativo gli elementi pop, R&B, rock e reggae, oltrepassando i confini del mondo”. Lloyd ha girato il mondo con la tournée sold-out “Never Go Back Tour”, esibendosi su prestigiosi palchi come Coachella Valley Music & Arts Festival, Governor’s Ball di New York City e Dover, Firefly Festival di DE. Lo scorso autunno ha attraversato 16 Paesi europei con il suo The Never Go Back Tour: Part III, che ha registrato il tutto esaurito.