Paolo Jannacci – Canterò vince la Targa Tenco come Migliore opera prima

“…Questo è il mio primo disco da cantante solista ed oltre a volervi bene e cercare quindi di realizzare un disco come potrebbe farlo il top producer mondiale, ho ascoltato tutti gli amici che mi vogliono bene e che hanno idee diametralmente opposte, diverse… Così… Ti perdi… E non finisci mai.

Ala Bianca è orgogliosa di annunciare che Paolo Jannacci si aggiudica la Targa Tenco come Migliore opera prima con “Canterò”, il suo album d’esordio cantautorale. Ottimo risultato anche per “Trema la terra” di Alfio Antico, al secondo posto nella categoria Miglior album in dialetto e Perturbazione al quarto posto con l’album ‘(Dis)amore’.