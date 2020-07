Nasce il Taranto Jazz Festival. Tosca inaugura la I Edizione

Share Facebook

Aperitivi in barca e tanti eventi collaterali

Sei giorni ricchi di eventi per Taranto.

La città dei due mari si prepara ad accogliere, da martedì 14 a domenica 19 luglio, la I edizione del Taranto Jazz Festival, ideato e organizzato da Antonio Oliveti, musicista tarantino, già direttore artistico di numerose manifestazioni e dal Comune di Taranto.

L’evento avrà come ospite d’onore la cantante Tosca (sabato 18 luglio), che ha da poco collezionato due Targhe Tenco: quella per la Miglior Canzone con “Ho amato tutto” (scritta da Pietro Cantarelli e portata in gara all’ultimo Festival di Sanremo) e quella per Miglior Album di interprete con “Morabeza”.

Sarà proprio Taranto la città dalla quale la cantautrice romana partirà con il tour estivo “Direzione Morabeza”: il suo nuovo spettacolo che dovrebbe debuttare a dicembre 2020.

Le sorprese non finiscono qui.

Location d’eccezione della manifestazione sarà Piazza Castello, di fronte Palazzo di Città(sede del Comune di Taranto), che per la prima volta sarà allestita per un evento di portata nazionale.

Per l’occasione e con la partnership del Due Mari WineFest, dal 2016 l’evento enogastronomico di riferimento della città di Taranto, sarà ricreato una sorta di jazz club all’aperto in cui agli spettatori che assisteranno ai concerti delle 3 serate principali (17-18-19 luglio) comodamente seduti, sarà servito ottimo vino pugliese.

I posti saranno limitati: 250 ogni sera.

“Il Taranto Jazz Festival è un altro sogno che si realizza, perché stiamo lavorando da anni proprio alla creazione di Festival che abbiano il marchio di Taranto, che siano identificativi della città e ripetibili negli anni – commenta Fabiano Marti, vicesindaco e assessore alla Cultura al Comune di Taranto -. Abbiamo già visto nascere, grazie alla collaborazione dell’amministrazione con operatori locali intraprendenti e capaci, il ‘Magna Grecia Festival’, il ‘Taranto Opera Festival’, il ‘Paisiello Festival’. Mancava un festival jazz ed è arrivato grazie ad Antonio Oliveti e alla sua associazione. Sarà una kermesse di altissimo livello che coinvolgerà anche decine di artisti tarantini. Stiamo cambiando il percorso culturale della città e questa è sicuramente la strada giusta”.

“Erano anni che sognavo di creare un festival del genere – aggiunge Antonio Oliveti, ideatore e organizzatore del Festival -; da musicista e percussionista quale sono ho voluto fortemente che la mia città si trasformasse in una cassa di risonanza della cultura jazz e della musica in genere. Sono contento che si sia creata una bella sinergia con l’assessore Marti e con il Comune di Taranto, che fin da subito ha appoggiato l’iniziativa. L’obiettivo è far sì che a questa seguano altre edizioni, tanto che stiamo già pensando a quella invernale. Vogliamo che Taranto continui ad ospitare artisti di fama nazionale e internazionale come quelli che inaugureranno questo primo appuntamento”.

Come si svolgerà il Taranto Jazz Festival?

I primi 3 giorni della manifestazione – dal 14 al 16 luglio – saranno dedicati all’esaltazione degli artisti locali che si esibiranno in alcune delle attività commerciali tarantine che hanno aderito alla manifestazione in qualità di sponsor e partner.

Gli ultimi 3 giorni – dal 17 al 19 luglio – l’evento si sposterà in Piazza Castello, dove si esibiranno: Connie Valentini, Daniele Di Bonaventura, Luca Aquino, che hanno calcato i palchi dei più importanti festival nazionali e internazionali (venerdì 17 luglio); Tosca (sabato 18 luglio) e Vince Abbracciante e Javier Girotto (domenica 19 luglio).

Durante le 3 serate e prima dell’inizio dei concerti, il Due Mari WineFest – partner della manifestazione – in collaborazione con la Jonian Dolphin Conservation, organizzerà 3 escursioni durante le quali i partecipanti potranno degustare dell’ottimo vino pugliese e ascoltare musica jazz dal vivo in mezzo al mare. I gruppi coinvolti nel Taranto Jazz Festival On Board saranno: Larry Franco Duo, Alessandra Sulpasso Duo, Andrea Musci Duo.

Dal 14 al 16 luglio alcune attività commerciali tarantine ospiteranno, inoltre, concerti jazz nei rispettivi locali.

Prezzi dei concerti

Concerto 17 luglio – 20€

Concerto 18 luglio – 35€

Concerto 20 luglio – 20€

Nel prezzo del ticket è compreso un calice di vino e l’aperitivo.

La prenotazione è obbligatoria trattandosi di posti limitati.

Orario inizio concerti: 21.30

I ticket sono disponibili presso il Box Office in via Nitti, 106 a Taranto oppure chiamando il numero 392 6308671.

Prezzo Taranto Jazz Festival On Board

Escursione €25

Il prezzo comprende escursione di 1h, aperitivo e calice di vino

Partenza dal Molo Sant’Eligio.

Orario: dalle 19 alle 20

Per la prenotazione delle escursioni scrivere a duemariwinefest@gmail.com oppure chiamare il numero 340 7778021