Val di Fassa Panorama Music 2020 concerti in alta quota sulle Dolomiti

Musica eco-compatibile e paesaggi alpini d’alta quota. Val di Fassa Panorama Music affronta questo difficile momento per la musica dal vivo investendo ulteriormente sulla sua più importante risorsa: la natura, le Dolomiti. La sesta edizione della rassegna musicale si svolgerà in tutta la Val di Fassa dal 12 luglio al 27 agosto, con dodici concerti che si terranno sempre all’aperto in orario diurno, incastonati nei più emozionanti scorci panoramici d’alta quota della Val di Fassa.

Sono state selezionate nuove ambientazioni per i live, trasferendoli dalle vicinanze dei rifugi (dove si svolgevano nelle precedenti edizioni) in spazi più ampi, che permetteranno una più facile convivenza con le norme di sicurezza: l’attività concertistica si svolgerà nel più rigoroso rispetto delle normative e ordinanze per gli spettacoli dal vivo, compreso il distanziamento tra gli spettatori.

I contesti naturalistici che faranno da scenografia ai concerti sono la Piana del Fuciade, Col Margherita e Costabella (Passo San Pellegrino), il Buffaure (Pozza di Fassa), il Belvedere (Canazei), il Ciampac (Alba di Canazei), Col Rodella (Campitello di Fassa), il Ciampedie (Vigo di Fassa), Valbona (Alpe Lusia, Moena). Tutti i luoghi sono raggiungibili con gli impianti di risalita ma anche a piedi, permettendo di coniugare l’esperienza del concerto con l’attività fisica all’aperto.

Dopo l’annullamento dell’edizione primaverile (che avrebbe dovuto svolgersi a cavallo tra marzo e aprile) a causa dell’emergenza sanitaria, Val di Fassa Panorama Music torna così a fornire un’affascinante ‘colonna sonora’ alle escursioni in quota.

I concerti, tutti gratuiti, proporranno esplorazioni non solo tra le cime alpine ma anche tra i generi musicali: dal jazz (Helga Plankensteiner, Mauro Beggio) alla black music (James Thompson, Leonardo Duranti), dal country (Charlie Cinelli) ai più curiosi accostamenti geo-musicali (Manuel Randi, Vincenzo Capezzuto e Giancarlo Bianchetti). Particolare attenzione sarà riservata alla musica cantata in lingue minoritarie (Magalí Sare e Sebastià Gris, Silvia Donati, Martina Iori, Stefano Merighi, Massimo Silverio).

Val di Fassa Panorama Music è frutto della collaborazione tra l’Associazione di Cultura e Musica “La Grenz” di Moena, le Società impianti a fune della Val di Fassa e l’Azienda per il Turismo della Val di Fassa.

Cantautori e lingue minoritarie

Tra i vari percorsi musicali che si intrecciano in Val di Fassa Panorama Music, quello dedicato alle lingue minoritarie conferisce un tratto di unicità al calendario della rassegna: difficile trovare altrove un simile focus sulla musica cantata nelle lingue proprie delle piccole comunità d’Italia e d’Europa.

Dei cinque appuntamenti attesi, due saranno dedicati alla lingua ladina, con artisti fassani che giocheranno quindi ‘in casa’. Alla cantautrice Martina Iori, affermatasi a livello internazionale grazie alle vittorie nei più importanti concorsi dedicati alla canzone nelle lingue minoritarie, andrà l’onore di inaugurare la manifestazione musicale, il 12 luglio nella Piana del Fuciade (Passo San Pellegrino).

Il 23 agosto toccherà a Stefano Merighi, che con la sua band trasporterà la lingua ladina dentro la forma musicale afroamericana per eccellenza: il blues (Ciampac – Alba di Canazei).

Sempre in lingua ladina, ma affidata all’interpretazione della bolognese Silvia Donati (vocalist affermata nei giri del jazz e della musica brasiliana), sarà il concerto del 13 agosto a Col Margherita (Passo San Pellegrino). La Donati eseguirà “Encresciadum”, un programma musicale ispirato a figure e motivi della cultura dolomitica, composto e arrangiato da Roberto Soggetti su testi ladini di Fabio Chiocchetti. Il progetto, che mira alla creazione di una nuova musica ladina, è affidato all’esecuzione di alcuni dei migliori interpreti del jazz nazionale.

Nel cantante e chitarrista Massimo Silverio si agitano due anime musicali, una folk, l’altra sperimentale: emergeranno entrambe nel suo concerto in trio del 19 luglio, rigorosamente nella lingua della sua terra d’origine, il friulano (Belvedere – Canazei).

Alla lingua e la cultura catalana sarà dedicato il concerto del 23 luglio con la cantante Magalí Sare e il chitarrista Sebastià Gris, vincitori dell’edizione 2019 del SUNS Europe, il festival europeo delle arti in lingue minorizzate (Costabella – Passo San Pellegrino). Presenteranno il loro nuovo lavoro discografico, A Boy and a Girl, che raccoglie brani in lingua catalana e inglese.

Questi concerti rientrano nel progetto “Lingue minoritarie, giovani e musica jazz” e sono organizzati in collaborazione con l’Associazione di Cultura e Musica “La Grenz” di Moena, con il sostegno della Regione Trentino-Alto Adige, della Provincia Autonoma di Trento e del Comun General de Fascia.

Jazz & black

Il jazz e le musiche afroamericane in generale sono l’altro polo sonoro che sin dalle sue origini contraddistingue Val di Fassa Panorama Music.

Schiettamente jazzistiche saranno le proposte che si ascolteranno il 2 e il 20 agosto. Il primo di questi live avrà per protagonista il trio del batterista Mauro Beggio, che col suo “Music by Friends” renderà omaggio ai numerosi colleghi con i quali ha suonato nel corso della sua trentennale carriera. Legami di lavoro diventati amicizie, che vengono ora ricordate da Beggio con un repertorio formato da brani scritti proprio dai suoi compagni di palco (Col Rodella – Campitello di Fassa).

L’altro concerto sarà con la sassofonista e cantante Helga Plankensteiner: altoatesina, è una vera local hero, ma anche un’artista che con la sua esuberanza e l’incredibile padronanza strumentale ha saputo ritagliarsi uno spazio sulla scena jazzistica internazionale (Valbona – Alpe Lusia – Moena).

Al versante della black music più sanguigna appartengono il cantante e chitarrista Leonardo Duranti, il cui quartetto intreccia blues, funk, rock e atmosfere acustiche (16 luglio, Buffaure – Pozza di Fassa), e il sassofonista e cantante James Thompson (30 luglio, Ciampedie – Vigo di Fassa). Estroverso personaggio da palcoscenico, artista e showman trascinante, Thompson è il solista prediletto di Zucchero, ma spesso lo si è sentito anche al fianco di Paolo Conte, gli Stadio, Spagna, Mingardi, i Timoria. I generi della black music sono il suo campo da gioco: pop-rock, soul, smooth jazz, sonorità caraibiche.

Stile libero

Altri concerti esprimono l’apertura stilistica senza preclusioni che caratterizza Val di Fassa Panorama Music.

Flamenco, folk italiano, bossa nova e suggestioni africane: difficile pensare a qualcosa di musicalmente più eclettico: è “Duett” del chitarrista Manuel Randi (26 luglio, Ciampac – Alba di Canazei).

Il duo formato dal cantante Vincenzo Capezzuto e il chitarrista Giancarlo Bianchetti offre un viaggio musicale dalla lunga percorrenza: partendo dalla musica sudamericana (argentina e venezuelana in particolare) si risale verso il Messico e da lì si attraversa l’oceano per approdare alle sonorità spagnole e italiane (9 agosto, Buffaure – Pozza di Fassa).

Dopo tanta black music, l’altro versante della cultura popolare americana, il country, sarà al centro del concerto finale di Val di Fassa Panorama Music, con il cantante e chitarrista Charlie Cinelli e la sua “Country Surprise” (27 agosto, Ciampedie – Vigo di Fassa).

PROGRAMMA

Domenica 12 luglio, ore 11

Piana del Fuciade – Passo San Pellegrino

MARTINA IORI QUINTETTO

Martina Iori (voce, chitarra, ukulele), Matteo Cuzzolin (sax tenore), Matteo Rossetto (chitarra elettrica), Marco Stagni (contrabbasso), Enrico Tommasini (batteria)

Giovedì 16 luglio, ore 11

Buffaure – Pozza di Fassa

LEONARDO DURANTI

Leonardo Duranti (voce, chitarra), Flavio Passon (tastiere), Walter Sguazzin (basso), Stefano Bragagnolo (batteria)

Domenica 19 luglio, ore 11

Belvedere – Canazei

MASSIMO SILVERIO

Massimo Silverio (voce, chitarra), Leo Virgili (tastiere), Nicholas Remondino (batteria, percussioni)

Giovedì 23 luglio, ore 11

Costabella – Passo San Pellegrino

MAGALÍ SARE & SEBASTIÀ GRIS

“A Boy and a Girl”

Magalí Sare (voce), Sebastià Gris (chiatarra)

Domenica 26 luglio, ore 11

Ciampac – Alba di Canazei

MANUEL RANDI

“Duett”

Manuel Randi (chitarra flamenco, classica ed elettrica, clarinetto), Marco Stagni (basso)

Giovedì 30 luglio, ore 11

Ciampedie – Vigo di Fassa

JAMES THOMPSON

James Thompson (voce, sax tenore, flauto), Davide Dalpiaz (tastiere), Thomas Pincigher (chitarra), Roberto Zecchinelli (basso), Stefano Pisetta (batteria)

Domenica 2 agosto, ore 11

Col Rodella – Campitello di Fassa

MAURO BEGGIO TRIO

“Music by Friends”

Mauro Beggio (batteria), Michele Polga (sax), Matteo Alfonso (organo)

Domenica 9 agosto, ore 11

Buffaure – Pozza di Fassa

VINCENZO CAPEZZUTO & GIANCARLO BIANCHETTI

Vincenzo Capezzuto (voce), Giancarlo Bianchetti (chitarra classica)

Giovedì 13 agosto, ore 11

Col Margherita – Passo San Pellegrino

SILVIA DONATI

“Encresciadum”

Silvia Donati (voce), Pietro Tonolo (sax soprano e tenore), Roberto Soggetti (pianoforte), Giulio Corini (contrabbasso), Roberto Rossi (batteria)

Giovedì 20 agosto, ore 11

Valbona – Alpe Lusia – Moena

HELGA PLANKENSTEINER

Helga Plankensteiner (sax baritono, voce), Michael Loesch (pianoforte), Enrico Tommasini (batteria)

Domenica 23 agosto, ore 11

Ciampac – Alba di Canazei

STEFANO MERIGHI BAND

Stefano Merighi (voce), Niccolò Zanella (sax), Eugenio Cattini (chitarra), Marco Mattia (tastiere), Filippo Chiocchetti (basso), Daniele Volcan (batteria)

Giovedì 27 agosto, ore 11

Ciampedie – Vigo di Fassa

CHARLIE CINELLI

“Country Surprise”

Charlie Cinelli (voce, chitarra), Roby Dax (voce, basso), Thomas Vinatzer (chitarra slide), Henry Cottage (batteria)

Informazioni:

APT Val di Fassa:

Strèda Roma, 36 – 38032 Canazei (TN)

tel.: 0462 609500

e-mail: info@fassa.com

sito web: www.fassa.com/IT/Eventi-Val-di-Fassa-Panorama-Music-Festival/

facebook: www.facebook.com/ValdiFassaPanoramaMusic/

instagram: www.instagram.com/valdifassapanoramamusic/

Biglietti:

Tutti i concerti sono gratuiti

Il biglietto di andata/ritorno degli impianti di risalita è incluso nel Panoramapass o a carico dei partecipanti

Direttore artistico: Enrico Tommasini