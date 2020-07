Grande successo ieri sera a Milano per “Daniele Durante: Taranta!”

lo spettacolo che ha portato la taranta salentina nel capoluogo lombardo per la prima volta dopo l’emergenza sanitaria

Nell’ambito di ESTATE SFORZESCA 2020 per ASPETTANDO CONTAMINAFRO 2020

anteprima della 7°edizione del festival delle culture contemporanee

LA CULTURA SALENTINA E QUELLA AFRICANA SI SONO UNITE PER UN CONCERTO SPECIALE

Grande successo ieri sera al Castello Sforzesco di Milano per “DANIELE DURANTE: TARANTA!”, uno speciale spettacolo che ha portato nel capoluogo lombardo la taranta salentina, per la prima volta da dopo l’emergenza sanitaria. L’evento è stato parte di ASPETTANDO CONTAMINAFRO 2020, anteprima della 7°edizione del festival delle culture contemporanee CONTAMINAFRO 2020 che si terrà a Milano in autunno.

Nel Cortile del Castello, davanti ad un pubblico gremito, DANIELE DURANTE si è esibito insieme a otto selezionati artisti salentini di pizzica e taranta, suonando e cantando un ricco repertorio di brani che ha compreso la tradizione salentina e la contaminazione con la musica africana.

In apertura alla serata, sono saliti sul palco insieme a DANIELE DURANTE, il Console della Tanzania MARCO CONCA, la Direttrice dell’Area Spettacolo del Comune di Milano ISABELLA MENICHINI, il Direttore Artistico di Contaminafro LAZARE OHANDJIA e lo scrittore cinese SEAN WHITE, per ribadire tutti insieme l’importanza della condivisione e della contaminazione delle diverse culture.

«E’ stato un concerto particolare pieno si significato per noi sul palco come per il pubblico, abbiamo visto – afferma GIOVANNI AMIGHETTI – Segno della situazione attuale di transizione tra uno stato di blocco e rinnovata libertà, é uno spettacolo che i musicisti ricorderanno a lungo!».

La cantautrice lucana ROSMY ha inaugurato l’evento, presentando in anteprima live il suo nuovo singolo e duettando con la cantante ivoriana PRUDENCE. La band di “DANIELE DURANTE: TARANTA!” che si è esibita sul palco del Castello Sforzesco di Milano è composta da Marco Perrone “Puccia” (voci e accordeon, Aprés La Classe), Mauro Durante (violino e tamburello Canzoniere Grecanico Salentino), Francesca Della Monaca (Antonio Amato Ensemble), Giulio Bianco (fiati Canzoniere Grecanico Salentino), Valerio “Combass” Bruno (basso Aprés La Classe), Giovanni Amighetti (synths analogici Realworld – Shan Qi) Antonio Dema batteria (vincitore del contest scandinavo ShureDrumMastery) e Daniele Durante stesso (chitarre, voce). Ad esibirsi con loro anche gli artisti africani DANIEL KOLLÈ e NABY ECO CAMARA.

L’evento si è inserito all’interno di Estate Sforzesca 2020, la rassegna promossa e coordinata dal Comune di Milano|Cultura e al cuore anche di “Aria di Cultura”, il palinsesto di iniziative che accompagna la ripresa dello spettacolo dal vivo e delle attività culturali in città.

L’evento, svoltosi nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza, é realizzato grazie al prezioso contributo di “Vini Guglielmini: vini di Milano dal 1949” (www.viniguglielmini.com), “Altavia Vini di Liguria: interpretazioni di Rossese e Vermentino” (www.altavia.im.it) e “RedInside guida nel mondo dei vini” (emanuelaredinside.wordpress.com), in collaborazione con Colori d’Africa – APS.

“Un palcoscenico per Milano”: questo il titolo dell’edizione 2020 che si propone, dopo il lungo periodo di lockdown, come una vera e propria piattaforma di sperimentazione per nuovi processi di produzione e nuove forme di accesso all’aperto allo spettacolo dal vivo, nel rispetto delle misure previste dalla legge. Infine, Il programma è disponibile sul sito www.yesmilano.it/estatesforzesca .