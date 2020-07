Museo del Saxofono di Fiumicino. 11 luglio Mauro Bottini 4et con By Night

Share Facebook

Terza settimana di programmazione della rassegna dei concerti estivi FAI BEI SUONI al Museo del Saxofono di Fiumicino. Sabato 11 luglio è di scena il MAURO BOTTINI 4et con BY NIGHT, un concerto che esplora i colori e i suoni della notte. Di notte i musicisti vivono la loro vera vita e dalla notte nascono i brani di questo straordinario quartetto composto da Mauro Bottini (saxofoni), Cristiano Coraggio (batteria), Marco Massimi (basso elettrico) e Antonino Zappulla (Fender Rhodes/organo). Atmosfere sfumate e fascinose, eterogenee sensazioni di un live set per uno spettacolo suadente che prende per mano gli ascoltatori spaziando dai timbri fusion e funk fino alle più melodiche ballads d’atmosfera. Un repertorio di brani originali e di grandi standard jazz che dipinge un modo di sentire, di essere, di stare nei ritmi della notte, cornice congeniale al jazz, delle cui atmosfere lievi, melanconiche e passionali questo progetto esprime le movenze, gli sguardi, le atmosfere, la sensualità. Il suono caldo ed avvolgente del saxofono di Mauro Bottini, leader del quartetto, avvince, s’insinua e strega palesandosi, con i suoi affiatati compagni di viaggio, in un interplay diretto e lineare ma, nello stesso tempo, suggestivo e coinvolgente.

I concerti della rassegna proseguiranno solo il sabato sera, sempre alle ore 21:30. Gli eventi saranno gestiti ed organizzati nel pieno rispetto di tutte le normative anti-covid 19 permettendo. L’ingresso prevede la prenotazione obbligatoria con prevendita sul sito liveticket o chiamando i numeri 06.61697862 – 347.5374953. Gli spettacoli si terranno nel giardino esterno del Museo, con una capienza massima consentita di 65 persone. Prima dell’inizio del primo concerto è previsto un apericena d’intrattenimento.

MAURO BOTTINI

Saxofonista, clarinettista e docente si è perfezionato in saxofono con D. Moretti, M. Bettazzi, Rosario.Giuliani, G. Iacoucci, Benny Harrys, Steve Grossman, Bruno Franceschini, Mike Stern, Bob Mintzer, Gianni Oddi, Maurizio Giammarco, Emanuele Cisi, Jerry Bergonzi ed in clarinetto con Luigi Lettiero, F. Belli e Ugo Gennarini.

E’ stato 1° clarinetto nell’orchestra sinfonica Arts Academy di Roma e direttore artistico del Festival Alatri Jazz, Filettino Jazz, AlatriGospel e Musicapolis.

Al suo attivo numerose registrazioni tra le quali MY LIFE (2008), SELF PORTRAIT (2010), FRIENDS (2011), ANOTHER EMOTION (2014) e BY NIGHT (2016). E’ stato sax solista nella colonne sonora dei film “L’ora IX” di A. Bianchi.

Dal 2014 è endorser della prestigiosa casa costruttrice di strumenti musicali Yamaha.

Museo del Saxofono

via dei Molini snc (angolo via Reggiani)

00054 – Maccarese, Fiumicino (RM)

Prevendita su

https://www.liveticket.it/museodelsaxofono

MODALITA’ E TEMPI DI ACCESSO AI CONCERTI

Ingresso consentito fino ad un massimo di 65 partecipanti

ore 20:30 apericena

ore 21:30 concerto

Biglietto concerto: €15,00

Apericena: €10,00