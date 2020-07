A Roma un Concerto “Sotto le Stelle”

Il concerto si svolgerà all’aperto nel cortile con accesso da via Nomentana per consentire l’idoneo distanziamento tra nuclei familiari.

Questo straordinario concerto di Luglio vuole essere di buon auspicio per la ripresa completa delle attività. L’orchestra è già a lavoro e il coro in procinto di riprendere le prove.

Un concerto sotto le stelle nella suggestiva cornice del piazzale di fronte al battistero accessibile dall’entrata di via Nomentana 349. Un segnale di ripresa dopo lo stop forzato dall’emergenza Nazionale. “Sarà un momento informale, amichevole per ritrovarci insieme tra le note di Vivaldi, Mozart Haendel. Celebriamo la voglia di Musica e di condivisione ora più di prima digiuni di uomini e d’emozioni” – Afferma Paolo De Matthaeis, il direttore del gruppo – “Ripartiamo con nuove idee e stimoli, questa sosta ha cementato il gruppo e non vediamo l’ora di ritrovare tutti gli amici che seguono i nostri appuntamenti per ridisegnare insieme un percorso esplorativo sempre originale”.