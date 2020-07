Share Facebook

Bagni Misteriosi 14 luglio 2020 ore 21.30. Un Canto per Milano

La città della cultura e del bene insieme per guardare avanti

a cura di Ferruccio de Bortoli, Giangiacomo Schiavi, Andrée Ruth Shammah

e con l’adesione delle realtà culturali e sociali della città

Media partner Corriere della sera

Ci troveremo insieme a rileggere la storia di Milano per fare nuova storia, con le persone, associazioni, istituzioni, teatri che credono nella condivisione del bene e della cultura come pilastri della ripartenza per la città. Il 14 luglio è una data simbolica, sarà un giorno ideale per sentirsi cittadini e far sentire l’appartenenza a Milano, a una città che non si è mai arresa e ha sempre saputo guardare avanti, anche nelle difficoltà. Quante volte Milano in ginocchio si è rialzata? Brani scelti dal libro di Carlo Tognoli Milano e il suo destino, saranno il filo conduttore di un percorso di parole, poesie, foto, video, testimonianze e interventi.

Saranno presenti

Amici di Edoardo Onlus, Rosa Milesi Saraval

Associazione Italiana Editori, Ricardo Franco Levi

Associazione Olinda

Assolombarda, Antonio Calabrò

BookCity

Casa della Carità, Don Virginio Colmegna

Casa della Memoria

Casa Testori, Giuseppe Frangi

Centro Internazionale di Brera, Sergio Scalpelli

Centro Studi Grande Milano, Daniela Mainini

ChiamaMilano, Milly Moratti

City Angels, Sergio Castelli

CMC Centro Culturale di Milano, Camillo Fornasieri

Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi, Cristina Frosini

Consulta Periferie Milano, Walter Cherubini

Coordinamento Comitati Milanesi, Salvatore Crapanzano

Fai Fondo per l’Ambiente Italiano, Marco Magnifico

Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, Pier Giuseppe Torrani

Fondazione Benedetta D’Intino, Mattia Formenton

Fondazione Bolton Hope Onlus, Marina Nissim

Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti

Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, Bartolomeo Corsini e Maurizio Nichetti

Fondazione Cineteca Italiana di Milano

Fondazione Corriere della Sera, Roberto Stringa

Fondazione di Comunità Milano, Filippo Petrolati

Fondazione Don Gino Rigoldi, Don Gino Rigoldi

Fondazione Fiera di Milano, Enrico Pazzali

Fondazione Floriani, Francesca Floriani

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Massimiliano Tarantino

Fondazione La Triennale di Milano

Fondazione Piccolo Teatro di Milano Teatro d’Europa, Sergio Escobar

Fondazione Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci

Fondazione Piero Portaluppi

Fondazione Pirelli, Marco Tronchetti Provera

Fondazione Riccardo Catella, Manfredi Catella con Alida e Kelly Russell

Gallerie d’Italia, Giovanni Morale

Gariwo – La foresta dei Giusti

Gruppo GeMS, Stefano e Cristina Mauri

Istituto Bruno Leoni, Alberto Mingardi

Istituto Lombardo di Storia Contemporanea

Kasa dei Libri, Andrea Kerbaker

La 27esima Ora Corriere della Sera, Barbara Stefanelli

La Casa dello Spirito e delle Arti, Arnoldo Mosca Mondadori

La Milanesiana

Memoriale della Shoah di Milano

Milano loves you, Andrea Jarach

Museo Poldi Pezzoli e Gli Amici del Poldi Pezzoli, Annalisa Zanni e Aldo Citterio

Piano City, Daniela Cattaneo Diaz

Pinacoteca di Brera e Biblioteca Braidense, James Bradburne

Politecnico di Milano

Premio Bagutta

Skira Mondo Mostre, Massimo Vitta Zelman

Società del Quartetto

Teatro alla Scala e Museo Teatrale, Dominique Meyer

Teatro dell’Arte – Fondazione CRT

Teatro della Cooperativa, Renato Sarti

Teatro Elfo Puccini, Ferdinando Bruni

Teatro Filodrammatici, Tommaso Amadio

Teatro Oscar

Teatro Out Off, Mino Bertoldo

Teatro Ringhiera ATIR, Serena Sinigaglia

Teatro Zona K, Valentina Kastlunger

Università Bocconi

Università Cattolica del Sacro Cuore, Paolo Colombo

Università degli Studi di Milano La Statale, Elio Franzini

Veneranda Fabbrica del Duomo e Museo

Vidas, Ferruccio de Bortoli

Vita, Riccardo Bonacina

e con Enrico Bertolino, Anna Della Rosa, Federica Fracassi, Laura Marinoni, Anna Nogara per testimoniare la passione e la volontà di noi milanesi, come cittadini responsabili, di continuare a progettare e costruire futuro

Prezzi

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

Entrate

Palazzina Via Botta 18

Largo Franco Parenti (Via Vasari angolo Via Sabina)

Biglietteria

via Pier Lombardo 14

02 59995206

biglietteria@teatrofrancoparenti.it