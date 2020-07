Omaggio ai grandi cantautori, Neri Marcorè all’Estate Fiesolana con “Le mie canzoni altrui”

Biglietti in prevendita anche alla cassa del Teatro Romano (tutti i giorni dalle ore 10 alle 18, le sere di spettacolo dalle ore 19,45 – tel. 055.5961293). Presso la cassa del teatro sono disponibili anche i biglietti ridotti per i residenti del Comune di Fiesole. I portatori di handicap possono acquistare biglietti scrivendo a info@prgfirenze.it.

I primi passi mossi su un palco da Neri Marcorè, molto prima di diventare attore e conduttore, sono legati alla musica, una passione mai sopita che negli ultimi anni ha ripreso linfa e corpo. Produzioni teatrali come “Un certo signor G”, “Beatles Submarine”, “Quello che non ho” e concerti di varia natura e formazioni diverse lo hanno portato a frequentare con crescente assiduità il repertorio di Fabrizio De André, Giorgio Gaber, Gianmaria Testa e altri apprezzati artisti.

Repertorio variegato e importante: Neri lo interpreta con affetto e personalità, senza far mancare al pubblico la sua ironia, il suo umorismo leggero ed elegante, e la sorpresa del suo debutto in veste di “autore”, con la sua “Il Silenzio degli Ulivi”.