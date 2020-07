Share Facebook

“Obiettivo Terra” 2020, XI edizione. Cerimonia di premiazione in diretta streaming phygital: mercoledì 15 luglio, ore 10:00.

Alfonso Pecoraro Scanio: “Governo investa su Parchi e campagne come argine a crisi del turismo post Covid-19. Aumenta la domanda di turismo naturalistico e all’aria aperta”.

Si svolge mercoledì 15 luglio, dalle ore 10:00, la Cerimonia di premiazione dell’XI edizione di “Obiettivo Terra” 2020, il concorso nazionale di fotografia geografico-ambientale dedicato alle bellezze e alle peculiarità delle Aree protette d’Italia, promosso dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana Onlus per celebrare la Giornata Mondiale della Terra (22 aprile) con la Main Partnership di Cobat e con Bluarancio in qualità di Digital Partner.

Programma.

Ore 10:00. Interventi introduttivi: Claudio Cerreti (Presidente Società Geografica Italiana), Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde), Giancarlo Morandi (Presidente Cobat).

Ore 10:30. Saluti istituzionali: Virginia Raggi (Sindaca di Roma Capitale), Francesco Boccia (Ministro per gli Affari regionali e Autonomie), Anna Laura Orrico (Sottosegretario al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo), Loredana De Petris (Presidente del Gruppo Misto, Senato della Repubblica), Giovanni Pettorino (Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera), Carlo Zaghi (Direttore Generale per il patrimonio naturalistico al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare).

Ore 11:30. Inizio della premiazione: Giuseppe Peleggi (Direttore per l’innovazione tecnologica Coldiretti – Bluarancio), Giampiero Sammuri (Presidente Federparchi), Fulco Pratesi (Presidente onorario WWF Italia), Rosalba Giugni (Presidente Marevivo), Antonio Cianciullo (Giornalista e scrittore), Elisabetta Guidobaldi (Capo servizio ANSA), Antonello Fiore (Presidente SIGEA – Società Italiana di Geologia Ambientale), Chiara Bruni (Vice Presidente SOS Terra Onlus), Umberto Forte (Direttore I Borghi più belli d’Italia), Silvestro Serra (Direttore Magazine e Rapporto con i Media, Touring Club Italiano), Paola Scarsi (Responsabile ufficio stampa FIABA Onlus).

Durante la premiazione interverranno gli autori delle foto vincitrici e i dirigenti delle Aree protette immortalate.

“Il Governo investa sui Parchi e sulle campagne come argine alla crisi del turismo post Covid-19 – afferma il Presidente della Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio – Aumenta la domanda di turismo naturalistico e all’aria aperta. I parchi sono preziosi per far ripartire il turismo sicuro e sostenibile. Un gioiello del Bel Paese. Gli incentivi fiscali previsti dovranno servire per ammodernare e migliorare la sostenibilità e la qualità dell’accoglienza”.

L’evento, in collegamento dalla sede della Società Geografica Italiana in Roma, sarà trasmesso in diretta streaming phygital sulle pagine Facebook di @Fondazione UniVerde, @SocietaGeograficaItaliana, @Cobat.it, @SOSTerraOnlus, @Teleambiente, @GreenStyle, @EcoInCittà, @Federparchi, @Trekking.it e in diretta televisiva su TeleAmbiente, ai canali Ch. 78 (Lazio e Umbria) e Ch. 812 (Lombardia) del digitale terrestre.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il numero di presenze fisiche è limitato e l’accesso consentito solo agli organizzatori e ai relatori.

Obiettivo del concorso, promosso in collaborazione con I Borghi più belli d’Italia, FIABA Onlus, Marevivo, SOS Terra Onlus, SIGEA – Società Italiana di Geologia Ambientale, Earth Day Italia, è quello di sostenere le Aree Protette italiane nel faticoso compito di difesa, valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale e, con esso, del paesaggio, dei borghi, delle peculiarità e delle tradizioni enogastronomiche, agricole, artigianali, storico-culturali e sociali dei Parchi Nazionali, Regionali, Interregionali, delle Aree Marine Protette e, a partire da questa edizione, delle Riserve Statali e Regionali, favorendo la diffusione di un modello di turismo ecosostenibile e responsabile e la concreta transizione all’economia circolare.

L’edizione 2020 di “Obiettivo Terra” ha ricevuto il patrocinio morale di: Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo; Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Comune di Roma, Federparchi, Federculture e di tutti i Parchi Nazionali d’Italia, con l’adesione del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Media Partners dell’edizione 2020: Fanpage, Lifegate, Italpress, TeleAmbiente, Trekking.it, GreenStyle e Eco in Città. Partners Tecnici: Youthquake, Aracne editrice, Pianeta Foresty, Pixcube.it e Opera2030.