È online il vide di La Isla, di Giusy Ferreri e Elettra Lamborghini

Il videoclip, per la regia di YouNuts!, richiama fedelmente le atmosfere allegre ed iconiche del brano: il set è un coloratissimo paesaggio caraibico, dove Giusy e Elettra – danzanti regine glam di quest’isola immaginaria – ondeggiano sinuose tra animali, alberi e fiori tropicali, illuminate dal bagliore della luna che accende una notte estiva d’amore intenso e leggero disincanto. Emozioni in rapida successione che esplodono nell’indelebile ritornello, già protagonista della seguitissima “#tumifaicantare challenge” sui social, “Tu mi fai cantare, lo giuro non ho più bisogno di niente”: un invito a lasciarsi andare e ballare senza freni, con gioia e positività, seguendo il ritmo delle onde verso nuovi lidi e magiche avventure.

