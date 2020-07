‘Vittorie imperfette, Storie di uomini e di donne che non si sono mai arresi’ debutta a Roma

Share Facebook

Presentazione con l’autore Federico Vergari ed il presidente

del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli

Mercoledì 15 luglio ore 19, Centro di preparazione paralimpica

(via delle Tre Fontane, 25 Roma )

Mercoledì 15 luglio alle ore 19 presso il centro di preparazione paralimpica di Roma arriva ‘Vittorie imperfette’, il libro firmato dal giornalista e scrittore Federico Vergari edito dalla casa editrice labDFG. Oltre all’autore, interverranno alcuni dei protagonisti del volume, come la tuffatrice Chiara Pellacani e Luca Zavatti (nazionale di calcio amputati), oltre al presidente del comitato paralimpico Luca Pancalli, il giornalista Sandro Fioravanti, autore della prefazione del libro, il direttore editoriale di labdfg.it Giovanni Di Giorgi, modera il responsabile comunicazione del CIP Fernando Mascanzoni con letture dell’attore Simone Giacinti. Una occasione straordinaria per parlare di sport e inclusione, per raccontare le vite degli sportivi che hanno fatto della diversità la loro forza, o della sconfitta una nuova occasione di riscatto. Temi più che mai attuali, che le cronache di questi giorni riportano al centro dell’attenzione in maniera prepotente. Da Zanardi a Assunta Legnante, le stelle dello sport paralimpico sono più che mai nel cuore degli italiani e, seppur con accenti diversi, dimostrano come la gran parte del Paese, segua uno sportivo e se ne innamori per il carattere, per la storia, per i valori che veicola.

Il Libro

Dopo aver raccontato con “Le Sfide dei Campioni” gli ultimi sessant’anni di storia d’Italia, Federico Vergari, firma un nuovo libro di storytelling sportivo. Anche in questo caso lo sport è un linguaggio universale per raccontare altro. Nel libro l’autore raccoglie in venti brevi biografie le vite di alcuni atleti che non si sono mai arresi e cattura l’attimo in cui davanti ad un ostacolo, quando sarebbe stato più facile mollare tutto, si sono rimboccati le maniche e sono ripartiti. Da Marco Pantani ad Assunta Legnante, da Michael Jordan a Tazio Nuvolari, passando per Novak Djokovic e Alex Zanardi. Tra infortuni, guerre, conflitti interni e incidenti i protagonisti di questo libro hanno saputo trovare in sé stessi le motivazioni per riscrivere la propria esistenza laddove la maggior parte di noi avrebbe semplicemente scritto la parola fine. Non mancano i protagonisti che arrivano dal territorio pontino, come Sartori, Zavatti e Mesiano anche loro accomunati dall’aver vissuto un entusiasmante secondo tempo della loro vita sportiva e personale.

L’autore

Federico Vergari ha 39 anni, dal 2005 al 2015 lavora per l’associazione italiana editori curando il progetto Più libri più liberi, la fiera dell’editoria indipendente di Roma. Oggi è un giornalista freelance per carta stampata, web, radio e TV occupandosi di attualità, cultura, sport, tecnologie e costume ed interviene come opinionista nei programmi di approfondimento giornalistico di Italia7. Dallo scorso marzo sperimenta sui canali social di un’agenzia di comunicazione milanese (Zampediverse) alcuni format di giornalismo “social” attraverso dirette instagram di approfondimento con ospiti. Ha scritto per Tunué: Politicomics, raccontare e fare politica coi fumetti (2008) e Le sfide dei campioni. 15 sfide sportive che hanno fatto la storia dello sport e d’Italia (2019) che lo scorso anno ha vinto il Premio Messaggero dello Sport. Dall’11 giugno è in libreria Vittorie imperfette – Storie di donne e uomini che non si sono arresi. È consulente per lo sviluppo dell’area fumetto del Salone del libro di Torino e a settembre 2020 curerà “Spiegamelo” il Festival della divulgazione (a Salsomaggiore Terme) la cui prima edizione è prevista nell’ambito di Parma capitale italiana della cultura 2020-21.

La casa editrice

Quando abbiamo pensato di dar vita alla casa editrice labDFG.it nelle nostre menti era già chiaro e delineato un progetto ambizioso, che puntasse a fare il massimo per non avere poi nessun tipo di rimpianto. Un progetto con al centro la qualità, per offrire al panorama librario italiano un punto di vista nuovo, accattivante, utile alla crescita umana e professionale dei lettori. Tratteremo argomenti del mondo sportivo con la collana “Ad Maiora Semper!” e racconteremo il futuro con la collana “Manuzio’s Book”