Il 28 agosto l’uscita di Metallica e San Francisco Symphony: S&M2

I concerti dei Metallica e della San Francisco Symphony del 6 e 8 settembre 2019, S&M2, sono stati dei momenti storici sotto vari punti di vista: hanno inaugurato il Chase Center di San Francisco, hanno riunito la band e la San Francisco Symphony per la prima volta dopo le esibizioni del 1999, immortalate nell’album S&M vincitore di un Grammy, e hanno dato il via alle interpretazioni sinfoniche di canzoni scritte e pubblicate dopo gli spettacoli originali S&M.

Gli show, tutti sold out, hanno entusiasmato sia i 40.000 fan che hanno viaggiato da quasi 70 paesi per vederli dal vivo sia i media: Rolling Stone ha scritto “il gruppo ha dimostrato che tutto è possibile”, Variety ha sottolineato un’atmosfera “di grande eccitazione”, il Mercury News è stato testimone di “un concerto di cui i fan parleranno per i decenni a venire” e Consequence of Sound li ha descritti come “una vera celebrazione dei Metallica e della loro bravura musicale”.

Il 28 agosto, gli spettacoli dello scorso settembre rivivono ancora una volta con l’uscita di Metallica e San Francisco Symphony: S&M2. L’album sarà disponibile in un’incredibile varietà di formati, che vanno dall’ album digitale, alle versioni 4LP, 2CD, DVD e Blu-ray, a un’edizione limitata, Deluxe box, che contiene 4 vinile a colori + 2CD + Blu-ray con spartiti, plettri per chitarra, poster e altro ancora. Inoltre sul sito ufficiale della band (Metallica.com) sarà disponibile l’esclusiva Super Deluxe Box, versione limitata a 500 copie, ognuna con gli spartiti reali utilizzati dalla San Francisco Symphony durante gli spettacoli e firmati a mano da tutti e quattro i membri della band (oltre ad includere tutto il materiale della Deluxe Box).

Prodotto da Greg Fidelman con James Hetfield e Lars Ulrich, S&M2 contiene più di due ore e mezza musica dal vivo dove James, Lars, Kirk Hammett e Robert Trujillo suonano insieme alla SF Symphony, diretta da Edwin Outwater.

S&M2 è disponibile per il pre-ordine digitale al seguente link https://pld.lnk.to/SEM2 e dal 17 luglio anche per quello fisico allo stesso link. Due tracce tratte dall’album live “All Within My Hands” e “Nothing Else Matters”, sono entrambe disponibili sulle piattaforme digitali. Vedi sotto per la track-list e l’elenco dettagliato dei formati, per qualsiasi info consulta anche metallica.com/sm2.

METALLICA & SAN FRANCISCO SYMPHONY: S&M2

Formati: