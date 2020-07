10 Anni con i “One Direction”

Share Facebook

Festeggiamo 10 incredibili anni di carriera della band

23 luglio 2020: i fan dei One Direction si mobilitano in tutto il mondo per celebrare il decimo anniversario dalla formazione della band!

Per celebrare questa data, oltre alla passione sfrenata dei fan, sarà disponibile un nuovissimo sito Web dedicato ai 1D, una video story relativa alla loro carriera, playlist interattive e attivazioni su tutte le piattaforme digitali

Il giorno 23 luglio, inizio ufficiale delle celebrazioni, verrà pubblicato uno speciale sito Web “10 Years of One Direction” che darà vita ad un’esperienza interattiva, coinvolgente ed emozionante, per tutti i fan della band. Il sito rappresenterà in ordine cronologico la storia del gruppo, dalla prima audizione fino all’inizio della loro pausa nelle attività di gruppo. Ospiterà inoltre un archivio di video musicali, artwork, registrazioni di spettacoli televisivi, video dei dietro le quinte e contenuti quasi inediti tutti da scoprire.

I fan saranno inoltre invitati a proporre la propria playlist “mixtape” attraverso il sito, che verrà personalizzata in base al modo in cui avranno interagito con i contenuti ed in base alle epoche in cui i fan avranno trascorso più tempo. Sarà inoltre possibile connettersi direttamente ai servizi di streaming selezionati e ritrovare le proprie “playlist mixtape” già salvate nei rispettivi account.

Il 23 luglio verrà pubblicato anche un nuovissimo video per celebrare questo importante anniversario. Il video documenterà i momenti salienti della carriera della band, dalla formazione per The X Factor alla pubblicazione del loro singolo “History”, incluse le clip tratte dai video musicali, performance e i dietro le quinte. Ovviamente, evidenziando la relazione speciale che la band ha sempre avuto con i propri fan!

Gli EP verranno pubblicati attraverso le piattaforme di streaming ed includeranno le b-sides, rarities, remix, registrazioni live e versioni acustiche di brani che meritano di essere riscoperti dai fan.

Buon 1D-day!

I One Direction sono da sempre un fenomeno globale che ha venduto oltre 200 milioni di dischi in tutto il mondo, realizzando oltre 21 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali. Solo nel 2019, la band ha generato oltre 3,6 miliardi di stream. Il canale YouTube ha oltre 31 milioni di iscritti e circa 10 miliardi di visualizzazioni, mentre le pagine social ufficiali della band raggiungono 85,9 milioni di utenti (Facebook – 38 milioni, Twitter – 30,3 milioni e Instagram – 17,6 milioni).

La band ha vinto quasi 200 premi, tra cui 7 BRIT Awards, 4 MTV Music Awards, 6 Billboard Music Awards, 7 American Music Awards e 28 Kids Choice Awards. Dopo la pubblicazione dell’Album “Four”, i One Direction sono diventati la prima band nella storia di Billboard 200 negli Stati Uniti ad avere al primo posto della classifica ogni singolo lavoro. Nel Regno Unito i 1D hanno avuto 4 album al n. 1 e 4 singoli al n. 1, con tutti gli album certificati Platino (Up All Night 3x UK Platinum, Take Me Home 3x UK Platinum, Midnight Memories 3x UK Platinum, FOUR 2x UK Platinum, Made In The AM UK Platinum).