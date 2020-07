Kygo x Tina Turner disponibile da oggi in digitale “What’s love got to do with it”

Share Facebook

Il Dj e producer di fama mondiale, KYGO, collabora con l’incomparabile, brillante e leggendaria superstar pluripremiata ai Grammy TINA TURNER ad un remake di “What’s Love Got To Do With It”, l’iconica canzone presente nella Grammy Hall of Fame e tra “Le 500 migliori canzoni di tutti i tempi” secondo la rivista Rolling Stone. Il brano è disponibile in digitale da oggi, venerdì 17 luglio.

«Non potrei essere più entusiasta di collaborare con un’icona come Tina Turner, sono cresciuto ascoltando le sue canzoni – dichiara Kygo – “What’s Love Got To Do With It” è una delle mie canzoni preferite di tutti i tempi, quindi avere avuto la possibilità di rielaborarla è stato un momento molto speciale nella mia carriera. Adoro lavorare con voci senza tempo e sebbene sia difficile preservare elementi della traccia originale e aggiungere il mio tocco personale, sono estremamente contento del risultato!»

È online anche il videoclip ufficiale del brano, diretto da Sarah Bahbah e interpretato da Laura Harrier (Hollywood, Blackkklansman) e Charles Michael Davis (The Originals, The Vampire Diaries).

È stata finora una grande estate per Kygo che a maggio ha pubblicato il suo terzo album acclamato dalla critica “Golden Hour”, contenente le hit “Lose Somebody” con i OneRepublic e “Higher Love” con Whitney Houston, che ha totalizzato più di 650 milioni tra stream audio e video. É possibile ascoltare “Golden Hour” a questo link: smarturl.it/xGoldenHour .

Kygo si riafferma ogni volta come un talento prodigioso, un produttore sempre proiettato verso il futuro, un DJ dinamico e una superstar mondiale. Il musicista norvegese, nato Kyrre Gørvell-Dahll, si è presentato al mondo della musica nel 2013 ed è diventato uno degli hitmaker più onnipresenti al mondo. Con oltre 15 miliardi di stream audio e video a livello mondiale e 3.3 miliardi di visualizzazioni YouTube, è “l’artista che ha raggiunto più velocemente 1 miliardo di stream su Spotify”. Una delle più grandi hit di Kygo è la multiplatino “It Ain’t Me” (feat. Selena Gomez), che ha raggiunto la Top 10 della Billboard Hot 100 e quasi 1 miliardo di stream su Spotify. Altre collaborazioni includono le mega hit con gli U2, Imagine Dragons, The Chainsmokers, Ellie Goulding, Rita Ora, e Chelsea Cutler. Nel 2019, Kygo ha rilasciato “Higher Love” con Whitney Houston, raggiungendo di nuovo 1 miliardo di stream e visualizzazioni, e allo stesso tempo lasciando la sua impronta musicale su un classico. A Maggio 2020 ha pubblicato il suo terzo album “Golden Hour” (Sony Music International/Ultra Records/RCA Records) con I brani “Like It Is” (con Zara Larsson & Tyga) e “I’ll Wait” (con Sasha Sloan).

Tina Turner è una superstar venerata in tutto il mondo, ha ispirato milioni di persone attraverso la sua storia personale e le sue canzoni. La sua eredità musicale è una raccolta di alcune delle canzoni più conosciute di tutti i tempi. Tina Turner sale alla ribalta nel 1958, a 19 anni, in coppia con il suo ex-marito Ike Turner, inizialmente come cantante dei Kings of Rhythm”, sotto il nome di “Little Ann”. Si presenta al pubblico per la prima volta come Tina Turner nel 1960 come membro della “Ike & Tina Turner Revue” con il singolo di successo “A Fool In Love”. Raggiungono il successo con una serie di hit, tra cui “It’s Gonna Work Out Fine” (1961), “River Deep – Mountain High” (1966), “Proud Mary” (1971) e “Nutbush City Limits” (1973). Nel 1976, Tina lascia il duo musicale e divorzia. Da quel momento inizia la carriera da solista; nel novembre 1983 pubblica una cover di “Let’s Stay Together” di Al Green che diventa subito un grande successo. Nel giugno 1984 pubblica l’album “Private Dancer” e il suo secondo singolo “What’s Love Got To Do with It” diventati subito dei successi mondiali. Da lì, Tina è diventata, e continua ad essere, uno delle artiste più amate al mondo.