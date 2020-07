A Tomorrowland 15 sessioni ispirazionali con altrettanti leader mondiali

Share Facebook

Tomorrowland dà il suo benvenuto ad una serie di leader mondiali, che daranno vita ad a quindici esaltanti sessioni ispirazioni durante Tomorrowland Around The World, offrendo al suo pubblico talk e contenuti extra, disponibili per tutta la durata del festival

In ogni sua edizione, Tomorrowland offre sempre tantissima musica e show incredibili. In un momento storico come quello attuale, il Popolo di Tomorrowland sta scoprendo e creando nuove modalità di affrontare la quotidianità. Per questo motivo, sabato 25 e domenica 26 luglio 2020 Tomorrowland Around The World propone una serie di sessioni motivazionali con quindici riconosciuti leader mondiali, ognuno nel proprio settore di riferimento. Contenuti per ispirare e trasmettere fiducia in aggiunta alla ricchissima programmazione musicale di Tomorrowland Around The World. Quindici leader, quindici esperti quali l’ex campione NBA Shaquille O’Neal, il frontman dei Black Eyed Peas will.i.am, il fondatore del Cirque du Soleil Guy Laliberté che dalle loro case condivideranno il loro credo e le loro idee, che collimano alla perfezione con il mantra di Tomorrowland, ‘Live Today, Love Tomorrow, Unite Forever’. Tutte le sessioni saranno sempre disponibili per l’intera durata del festival.

Adrien Moisson, Arnoud Raskin, Ben Francis, Bethany Hamilton, Boyan Slat, Gaggan Anand, Guy Laliberté, Ida Engberg, Johan Ernst, Prince Ea, Ran Tellem, Sebastian Wussler, Shaquille O’Neal, Shaun Ross, will.i.am e Yamashita Tomohisa racconteranno le loro storie e le loro esperienze basate su passione, forza, creatività, solidarietà, sostenibilità e tanto altro ancora. Ogni sessione durerà tra i 10 e i 15 minuti e sarà disponibile per tutta la durata di Tomorrowland Around The World.