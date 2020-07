Domenica 19 luglio Musica Indipendente ricorda Paolo Borsellino

Share Facebook

A Basso Volume è una rassegna che parte domenica 19 luglio con la sua prima puntata sulla Pagina Facebook e YouTube del MEI e collegate e che coniuga Musica a Temi civili e sociali.

Verrà inaugurata il 19 luglio alle 19, giorno in cui ricorre la strage di Via D’Amelio a Palermo e sarà un omaggio a Paolo Borsellino e le altre Vittime della Mafia

Momenti musicali si intrecceranno con interventi di rappresentanti istituzionali impegnati sul tema e associazioni di categoria, certi che l’arte, e la musica in maniera particolare, sia in grado di trasmettere messaggi importanti e proporre modelli positivi.

A Basso Volume si terra’ quindi Domenica 19 luglio dalle ore 19 in diretta Pagina Facebook del MEI ( Link: https://www.facebook.com/MeetingDegliIndipendenti) a supporto del coordinamento degli StaGe! Stati Generali della Musica Indipendente ed Emergente – Giornata per Paolo Borsellino per la Legalita’ a cura del MEI e come Anteprima del MEI 25 che si terra’ a Faenza dal 2 al 4 ottobre. Tra gli ospiti musicali: i cantautori Peppe Voltarelli e Francesco Baccini e Roy Paci in diretta live con testimonianze e brani, Maurizio Musumeci in arte Dinastia, gia’ vincitore Musica contro le Mafie, Daniele Guastella feat. Luca Madonia, i giovani emergenti de Le Frequenze di Tesla lanciati dalla Fondazione Dalla e guest l’Orchestra Falcone – Borsellino de La città invisibile presieduta dal Cavaliere della Repubblica Alfia Milazzo, un progetto orchestrale è stato pluripremiato con riconoscimenti in diverse parti del mondo e hanno suonato davanti alle massime cariche istituzionali. Inoltre ci saranno sempre come ospiti Luciano Mirone giornalista e scrittore esperto in fenomeni mafiosi, Giampiero Capalà , scrittore sulla Mafia, Nicola Gelo, l’attrice Chiara Perreca che leggera’ un estratto da I Cento Passi e verrà presentato un estratto dello spettacolo “Tamorra, no Camorra” ideato da Enzo La Gatta per la direzione artistica di Carlo Faiello con Tony Cercola, Monica Sarnelli, Franco del Prete, Patrizia Spinosi, Francesco di Vicino, Antonella Morea e Antonio Bruno. Inoltre tra gli ospiti ci saranno anche: il direttore del Parco letterario Quasimodo Carlo Mastroeni; Orazio Fusto, il più giovane Cantastorie d’Italia, il Sindaco di Paternò, Nino Naso e Paolo Petralia, Assessore del Comune di Palermo e la Pro loco Paternò.

Modera e conduce Claudia Barcellona. Regia a cura Denis Marino di Musica Lavica Records-

A Basso Volume tornera’ a breve con una sua seconda puntata con un altro tema di rilievo e lunedì 20 luglio alle 18 Claudia Barcellona realizzera’ uno speciale Diario di Bordo con Giuliano Biasin dove presentera’ l’esito dell’evento.

Per chi volesse aderire si puo’ scrivere a: mei@materialimusicali.it

In un mondo in cui tutto è velocissimo, esagerato, sfacciato, in cui si sgomita ed esagera per avere i riflettori addosso, si ritiene doveroso ritrovare il focus, l’essenza.

Ecco così che nasce “A basso volume”, un momento di riflessione artistico – culturale verso le tematiche sociali che caratterizzano i nostri tempi.

Musicisti, operatori della filiera musicale, esponenti del mondo artistico e socio-culturale, istituzioni si confronteranno su argomenti di grande attualità mettendo in mostra problematiche ed esperienze virtuose di un mondo che, nonostante le difficoltà, mette in campo energie positive e scrive un futuro migliore, generando Bellezza.

“A basso volume” prenderà l’avvio il 19 luglio, in occasione dell’anniversario della morte di Paolo Borsellino e verterà sul rapporto fra Musica e contrasto alla criminalità. L’orario della manifestazione-evento on line con brani, interventi, letture, video e tanto altro sara’ indicativamente dalle ore 19 sulla Pagina Facebook del MEI.

Tramite call aperta, gli artisti saranno invitati a inviare brani sul tema. Gli operatori della filiera musicale a vario titolo potranno inviare video contenenti la descrizione di eventuali iniziative svolte o da svolgersi in tal senso. Saranno invitate associazioni operanti sulla tematica e rappresentanti delle istituzioni.

I contributi verranno mandati in streaming sulle pagine Facebook del Mei e collegate, canale Youtube e altre pagine.-

Per adesioni scrivere a: mei@materialimusicali.it e nelle pagine Facebook collegate. Vi aspettiamo!

A Basso Volume: domenica 19 luglio on line su Facebook MEI Giornata per la Legalita’ tra Musica, Associazioni e Istituzioni dedicata tutta a Paolo Borsellino. Per aderire scrivi a mei@materialimusicali.it ! Da un’idea di Claudia Barcellona con Giuliano Biasin e Renato Marengo insieme al MEI – Meeting Degli Indipendenti e a tutte le associazioni, istituzioni e artisti degli #StaGe! #statigeneralimusicaindipendenteedemergente ! Inviate il vostro brano, il vostro intervento, la vostra iniziativa, la vostra lettura e tutto ciò’ che ritenete per una giornata dedicata alla memoria di Paolo Borsellino.

Sito: www.meiweb.it

Contatti: segreteria@materialimusicali.it