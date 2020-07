Soul Food To Go live presso Appio Estate

Share Facebook

Appuntamento giovedì 23 luglio – rassegna Appio Estate

Giovedì 23 luglio presso la rassegna Appio Estate andranno in scena i Soul Food to Go, un gruppo vocale formato dalla cantante Isabella Del Principe, dalla cantante e percussionista Gio’ Bosco, dal pianista cantante Mario Donatone e dal chitarrista e cantante Angelo Cascarano. Attivi dagli inizi degli anni 2000 hanno accompagnato diversi solisti neroamericani in tournée in Italia, in particolare Jimmy Holden fino al 2008. Caratterizzati da un sound coinvolgente, fatto di morbide amalgame corali e sanguigne interpretazioni solistiche, portano avanti un repertorio che spazia dallo spiritual più arcaico al gospel più classico-moderno. L’interazione tra voci e strumenti definisce il sound genuino e soulful di una roots band con un impatto e un coinvolgimento che rimanda a gruppi storici come Staple Singers e Neville Brothers.

Appio Estate

Via dell’Almone 105, Roma

Soul Food to Go

Mario Donatone, pino e voce

Angelo Cascarano, chitarra e voce

Isabella del principe, Voce

Gio’ bosco, voce e percussioni