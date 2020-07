Ciaorino Band Live associazione culturale Pinispettinati

CiaoRino quindi non imita l’originale, non vuole proporre un salto nel passato ma presentare “Rino” anche alle nuove generazioni, attraverso uno spettacolo che è più di un concerto, vanta innumerevoli tentativi di imitazione e, dal 1999, è semplicemente “Ciao, Rino”!

CiaoRino, nei propri spettacoli, reinterpreta e ripropone così tutto questo repertorio, dai grandi successi (Gianna, Ma il cielo è sempre più blu, Nuntereggae più) ai brani più graffianti ed impegnati (Mio fratello è figlio unico, Ti Ti Ti Ti, L’operaio della Fiat 1100), passando per quelle più ironiche e divertenti (Glu Glu, I love you Marianna, A.D. 4000 d.C.) fino alle canzoni più delicate ed intense (Sfiorivano le viole, Rosita, Io scriverò, Cerco), portando sul palco, a distanza di oltre trenta anni, la musica senza tempo del cantautore scomparso nell’81.

Martedì 28 luglio presso l’Associazione Culturale Pinispettinati andrà in scena CiaoRino, band dalla storia decennale che riporta sul palcoscenico lo spirito di Rino Gaetano. Questo progetto è nato nel 1999 da una idea di Alessandro D’Orazi e Gianfranco Mauto, due musicisti appassionati del cantautore calabrese, ai quali si sono poi aggiunti Paolo Fabbrocino, Peppe Mangiaracina, Giuseppe Russo e Riccardo Corso. Più che una tribute band, CiaoRino rivisita in un modo ormai unico e personale i brani di Rino Gaetano, caratterizzati da una attualità sconvolgente, vista anche la lungimiranza dei testi e dei temi trattati.