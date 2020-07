Gabry Ponte è in tour in Puglia

Share Facebook

Gabry Ponte, uno dei dj italiani più famosi al mondo, è in tour in Puglia per diverse date tra fine luglio e metà agosto 2020, due party organizzati da Musicaeparole, una delle realtà più attive al Sud Italia e non solo. Giovedì luglio è alla Praja di Gallipoli (LE), sabato invece è al Nafoura di Castellaneta (TA). Ponte torna poi alla Praja il 29 luglio, il 6 ed il 17 agosto.

Gabry Ponte è uno dei pochi veri top dj italiani. Attivo da tempo, è riuscito a diffondere la dance music nel mondo, con composizioni melodiche dal suono scatenato. Con i suoi Eiffel 65 ha messo a segno tanti successi assoluti, tra cui “Blue”. Il risultato sono ben 15 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Tra i suoi dischi di maggior successo ci sono “Time To Rock”, “Geordie”, “La danza delle Streghe” e tanti altri. Sul palco ha un sound irresistibile che mette insieme brani italiani, internazionali ed un sound irresistibile. La sua label, Dance and Love, è tra le più attive in Italia e non solo in ambito dance.

INFO PRAJA

Tutti i party della Praja – Gallipoli (LE) by Musicaeparole

https://bit.ly/prajagallipoli2020

https://www.instagram.com/prajagallipoli/

Praja – Gallipoli (LE)Lungomare Lido San Giovanni info 348 629 7999

https://www.facebook.com/prajagallipoli/