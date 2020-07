Kiss la data italiana sarà recuperata il 12 luglio 2021

Share Facebook

Dopo una carriera epica di oltre 45 anni che ha lanciato un’era leggendaria per il rock ‘n’ roll, i KISS sono partiti l’anno scorso per il loro ultimo tour.

Nel 2019, infatti, la band si è esibita in concerti sold-out in tutto il mondo con il suo show più bello! L’iniziale annuncio di nuove date quest’anno aveva mandato in visibilio i fan in tutto il globo, ma a causa dei recenti eventi scatenati dalla pandemia globale i KISS non hanno potuto esibirsi a giugno e luglio.

Ora il gruppo è pronto ad annunciare la riprogrammazione del loro tour il prossimo anno. L’unica data italiana, originariamente prevista il 13 luglio 2020, sarà recuperata il 12 luglio 2021 sempre all’Arena di Verona.

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per la nuova data.

Per ulteriori informazioni vi preghiamo di consultare la nostra pagina: http://bit.ly/InfoRimborsiLN

I biglietti per la nuova data sono disponibili per l’acquisto su Ticketmaster Italia, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

Paul Stanley ha dichiarato: “Stiamo aspettando, ma siamo pronti. Quando ci verrà detto che tutti saranno al sicuro e la pandemia sarà conclusa, scuoteremo il mondo con i nostri concerti come non abbiamo mai fatto fino ad ora!”.

Gene Simmons, invece, ha commentato: “Non vediamo l’ora che questa pandemia finisca e che tutti siano al sicuro! Suoneremo per tutti voi e per noi! Ci vediamo in Europa”.

I KISS offriranno pacchetti VIP experience e una pre-sale dedicata alla KISS Army Fan. Il pacchetto VIP include una foto con la band, accesso ad un esclusivo pre-show e un tour backstage. Visitare il sito: www.kissonline.com per maggiori informazioni.

Conosciuti per le loro performance ed energia leggendarie durante tutte queste decadi, i KISS si preparano per lo show rock n roll più iconico di sempre. Inseriti nella Rock N Roll Hall of Fame, i KISS hanno venduto oltre 100 milioni di dischi nel mondo e questa tournée sarà dedicata alla loro KISS Army Fan.

“Tutto quello che abbiamo costruito e conquistato nelle scorse quattro decadi non sarebbe stato possibile senza i milioni di persone nel mondo che ci seguono e sono venute a vederci nei club, nelle arene e negli stadi durante tutti questi anni. Questa sarà l’ultima celebrazione per tutti coloro che ci hanno già visto e l’ultima occasione per quelli che non lo hanno ancora fatto. Stiamo per salutarvi con il nostro tour d’addio e il più grande show di tutti i tempi. Ce ne andiamo esattamente come siamo arrivati: senza rimpianti e inarrestabili!!” – hanno dichiarato i KISS a proposito del loro THE END OF THE ROAD TOUR.