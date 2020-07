Per iscriversi alla SEZIONE MUSICA basterà compilare il form d’iscrizione presente al link: premiodeandre.icompany.it Il 12 ottobre 2020 saranno annunciati gli artisti che accederanno alle semifinali del Premio che si svolgeranno durante i mesi di ottobre e novembre 2020. La Giuria di Qualità avrà poi il compito di scegliere gli artisti finalisti (almeno 8) che accederanno alla FINALE NAZIONALE, che si svolgerà tra il 15 ed il 31 gennaio 2021. I premi per il vincitore del Premio Fabrizio De André saranno comunicati nei prossimi mesi.

Vincitori della passata edizione, su più di mille iscritti: Lamine per la sezione Musica, Valerio Sgarra per la sezione Pittura e Riccardo Brizzi per la sezione Poesia, mentre il premio Repubblica.it è andato ad Alice Clarini.

Parte la XIX edizione del Premio Fabrizio De André che ha come scopo la ricerca di autori, compositori ed esecutori di musica italiana, pittori e poeti, esordienti (o comunque non noti al grande pubblico), ispirati da una creatività libera da tendenze legate alle mode del momento, con l’intenzione di ricercare e valorizzare originalità e vitalità nella produzione artistica.