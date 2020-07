La star di Tik Tok da oltre 1 milione di follower

Share Facebook

GIORGIA MALERBA – in arte solo MALERBA – ha festeggiato il suo ventunesimo compleanno lo scorso venerdì con l’uscita del suo singolo di debutto “LOCA CON TE” prodotto da ANDRY THE HITMAKER, produttore di molti dei nomi più caldi della scena urban italiana come GUE PEQUENO, SFERA EBBASTA, DARK POLO GANG, GEOLIER, BORO BORO, ELETTRA LAMBORGHINI e molti altri.

Del brano (scritto dalla stessa Giorgia Malerba insieme Viviana Colombo, Manuel Finotti e Francesco Pappacena) è ora disponibile anche il video ufficiale visibile qui http://www.youtube.com/watch?v=0cDOFjgsZPI.

Un pomeriggio di festa tra amici è quello che il regista Federico Falcioni ha voluto raccontare per rendere con immagini il divertimento e la spensieratezza del singolo di Malerba “LOCA CON TE”, una festa con gli amici di Giorgia, molti dei tik toker più conosciuti del momento con più di 2 milioni di follower ciascuno come Valerio Mazzei, Diego Lazzari, Lele Giaccari, Tancredi Galli, Gianmarco Rottaro, Zoe Massenti a cui si aggiungo altri protagonisti della piattaforma nonché amici Francesco Bertoli, Michelangelo Vizzini, Vincenzo Cairo, Tuzzo, Susanna Patuzzi, Tommaso Malerba, Susanna Alessandrini, Beatrice Alunni Pistoli, Francesco Paolucci, Tommaso Brevi.

Nata a Terni nel 1999, Giorgia dopo aver finito gli studi presso il liceo classico e proseguendo con un corso di laurea in giurisprudenza, tra le varie esperienze musicali e dopo diversi anni di formazione (“Studio canto da quando sono piccolissima, la scrittura è una necessità, una liberazione, anche le storie più leggere ho bisogno di raccontarle in musica per fotografare il mio stato d’animo”), si iscrive a Roma presso l‘Academy di Isola degli Artisti dove approfondisce la passione per la scrittura e per il canto.

Potremmo dire tutta colpa, o forse in questo caso dovremmo parlare di merito del Lockdown se Malerba, chiusa in casa come tutti decide di passare il suo tempo con video bizzarri su Tik Tok – la comunità di video globale esplosa in tutto il mondo – e nei mesi di blocco passa da poche migliaia di follower a 1 MILIONE (Giorgia è la tik toker che è cresciuta di più sulla piattaforma negli ultimi 3 mesi)

Il segreto? Bella, simpatica, con un sorriso che ti riempie la giornata, Giorgia ha dimostrato una voglia di divertirsi e di mettersi alla prova che vanno di pari passo con la sua dedizione al lavoro e con una innata empatia con le persone.