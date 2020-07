Jesolo Air Show rinviato al 2021

Jesolo Air Show, la manifestazione aerea tra le più importanti d’Italia che si svolge sul litorale dal 1995 dà l’arrivederci al 2021. Il perdurare dell’emergenza sanitaria e delle norme e restrizioni per il suo contenimento, come confermato anche dai colloqui intercorsi tra l’amministrazione e gli uffici dello Stato Maggiore dell’Aeronautica militare hanno portato ad annullare l’appuntamento previsto il 13 settembre.

