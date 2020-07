Arisa torna con il nuovo singolo “Ricominciare ancora”

Arisa tornerà ad incontrare il suo pubblico in una serie di date per ‘Ricominciare’ e ripartire dalla musica e dai concerti: la prima tappa il 22 Luglio a La Versiliana – Marina di Pietrasanta (LU), 29 Luglio – Casa del Jazz Roma, 11 Agosto – Tagliacozzo (AQ) – Tagliacozzo Festival.

Ricominciare Ancora – spiega Arisa – lo considero un manifesto di rinascita, una carezza, una spinta verso una dimensione più consapevole che ci descrive protagonisti del nostro tempo e artefici del nostro destino. “Ricominciare ancora” per tutti; ricomincio da me, dalla mia musica e dalle persone che mi seguono. E’ un brano che arriva dritto al cuore ed esprime una grande positività, ma suscita anche degli spunti di riflessione.