“Premio Paolo Villaggio” Nell’ambito del Festival “VERBA Ridens” a Pozzuoli

Al Rione Terra di Pozzuoli una rassegna di eventi che ruotano intorno alla figura dell’artista, ideata da Stefano Sarcinelli, Maurizio Marino ed Annalisa Montaldo

Martedì 28 e mercoledì 29 luglio, a partire dalle 18,30, si svolgerà, al Rione Terra di Pozzuoli, la prima edizione del “Premio Paolo Villaggio”, ideata da Stefano Sarcinelli, Maurizio Marino ed Annalisa Montaldo. Con il contributo della regione Campania con Scabec e del Comune di Pozzuoli, l’evento s’inserisce nell’ambito del Festival “Verba Ridens” e gode dello speciale sostegno e della partecipazione di IDN (Itinerari Di Napoli – itineraridinapoli.com), l’azienda che, ideata da Massimiliano Sacchetto e Carmela Autiero, racconta e promuove il territorio e le sue eccellenze e guida molti imprenditori, e non solo, sull’utilizzo degli strumenti digitali e della comunicazione sul web. IDN, inoltre, sarà, a breve, accanto all’attore e regista Danilo Rovani nella produzione di un cortometraggio che vedrà nel ruolo di protagonisti Massimiliano Gallo e Shalana Santana.

Un doppio appuntamento, dunque, dedicato alla comicità, alla musica, al teatro, alla letteratura e al cinema in onore di Paolo Villaggio con la presenza di grandissimi ospiti e completamente aperto al pubblico.

Si comincerà con l’inaugurazione della mostra di Daniele Bigliardo, alle ore 18 di martedì 28, presso Palazzo Migliaresi, per poi tuffarsi in un susseguirsi di appuntamenti. I convegni sulla letteratura umoristica vedranno coinvolti Francesco Paolantoni, Stefano Sarcinelli, Lorenzo Hengeller, Michele Serio, Massimo Andrei, Daniel Agami, Giobbe Covatta, Carlotta Mazzoncini ed Eduardo Tartaglia. I contributi video e gli interventi sulla figura di Paolo Villaggio saranno, invece, di Daniele Liburdi, Massimo Mescia, Milena Vukotic, Neri Parenti, Pupi Avati, Piero Villaggio, Stefano Antonucci, Pino Imperatore, Elisabetta Villaggio e Mario Sesti. Nella seconda parte di entrambe le giornate delizieranno il pubblico con i loro spettacoli Giobbe Covatta, Quelli di Lercio, Massimo Andrei e Marco Marzocca. Ci sarà spazio anche per le note con un concerto curato da Gabriella Marino dedicato al rapporto tra Paolo Villaggio, Genova e la musica.

Con lo sguardo rivolto al futuro saranno, inoltre, premiati nel campo della letteratura umoristica, conseguentemente al concorso “Perché ridere è una cosa seria”, alcuni giovanissimi autori delle scuole superiori in collegamento con gli istituti che hanno partecipato, dando la possibilità agli studenti di presentare testi comico umoristici scelti da una giuria specializzata e competente e poter così ricevere un riconoscimento dedicato proprio al grande Paolo Villaggio. Alcuni dei testi scelti, oltre a quelli premiati, saranno letti e pubblicati in un audio libro a testimonianza del lavoro dei ragazzi e della loro arte.

Infine, nel corso della rassegna non mancheranno protagonisti eccellenti di altre realtà del territorio campano come quello della moda e del settore vinicolo. Interverrà, infatti, la stilista partenopea Chiara De Concilio con le sue creazioni, indossate dall’attrice Denise Capuano, protagonista del cortometraggio “L’amore oltre il tempo”, vincitore del Globo d’oro 2020 per la regia di Emanuele Pellecchia. Il suo brand, di matrice etnica e visitabile sul sito ufficiale chiaradeconcilio.it, è specializzato in total look donna made in Italy caratterizzato dalla femminilità ed eleganza dello stile, da colori etnici e linee moderne con una distribuzione che promuove l’azienda partenopea nel Nord d’Italia e all’estero. Causa le restrittive misure anticovid, non si potranno gustare i vini di Basile, risultato di vitigni millenari, tenuti con cura e di una lavorazione tradizionale che affonda le origini nel cuore della Campania, a pochi kilometri da Napoli. Si rimedierà dando in omaggio agli ospiti il nuovo pregiato prodotto con la linea di etichette disegnata interamente da Massimiliano Sacchetto. La giovanissima imprenditrice Simona Basile rappresenta oggi la ricerca portata avanti nel tempo dagli enologi, tutelata in modo che l’innovazione tecnologica permetta di conservare un sapore antico ma sempre attuale. Tutti gli ospiti della rassegna potranno degustare le prelibatezze del luogo presso “A Casa Mia” (via Serapide, 33).

Per info è consultabile il sito premiopaolovillaggio.it