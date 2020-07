Rassegna Estate Sforzesca, andrà in scena lo spettacolo “Nocturnus”

Arie d’opera indimenticabili come “E lucean le stelle” e “Casta Diva” o composizioni come “Clair de Lune” di Debussy o i celebri “Notturni” del romantico Chopin, regaleranno grandi emozioni.

“Nocturnus” uno spettacolo, che si inserisce in una serie di eventi che puntano a valorizzare contemporaneamente varie arti, permette allo spettatore di fruirne in un unico momento. Il concetto base della rappresentazione è di recuperare un’arte poliedrica, tipica dell’antichità classica, dove la danza, il canto – dunque la parola – e la recitazione non erano disgiunti.