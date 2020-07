Aquafelix: musica, sport e benessere con “Aquawellness”

Share Facebook

Domenica 2 agosto grandissima festa ad Aquafelix con Aquawellness, un’intera giornata dedicata al benessere in cui il Parco organizza una serie di attività e incontri formativi per teen-ager e per tutta la famiglia all’insegna della salute, dello sport e della sana alimentazione.

Dimostrazioni e lezioni di Yoga, Zumba, Zumba Kids, PHA Circuit Training, Aquafitness e molto altro ancora per un’estate a tutto splash. Per maggiori informazioni, visita il sito www.aquafelix.it

Con i suoi 80.000 metri quadrati di divertimento in sicurezza, che ospitano grandi piscine, scivoli d’acqua per tutti i gusti e per tutte le età, torrenti navigabili in canotto, giochi, attrazioni, punti ristoro ed aree relax con lettini e ombrelloni, Aquafelix è il più grande Parco acquatico del Centro Italia e rientra nella Top 10 dei Parchi acquatici più belli d’Italia.

Aquafelix, Zoomarine e Acquajoss, guidati dall’Amministratore Delegato Dott. Renato Lenzi, sono proprietà di Dolphin Company, azienda leader mondiale del divertimento educativo presente con 28 Parchi in 10 Paesi (Messico, Stati Uniti, Italia, Argentina, Anguilla, Tortola, Grand Cayman, Giamaica, St. Kitts e Repubblica Domenicana).

Acquista online e salta la fila! È fortemente consigliato l’acquisto online per ragioni di capacità e fruizione del Parco. Posti limitati.