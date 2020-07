Tiziano Ferro la data di Messina del 27 giugno 2020 sarà riprogrammata a Catania

Share Facebook

Live Nation Italia comunica che la data del tour negli stadi di TIZIANO FERRO prevista a Messina il giorno 27 giugno 2020 allo Stadio San Filippo è stata cancellata a causa del diniego da parte del Comune di Messina della disponibilità dello stadio. Il concerto sarà riprogrammato il 3 luglio 2021 allo Stadio Cibali di Catania.

I biglietti precedentemente acquistati per la data di Messina rimangono validi nei rispettivi settori dello Stadio Cibali a Catania ovvero: prato, prato gold e 6° settore non numerato della tribuna.

Per quanto riguarda i biglietti nel 1°, 2°, 3°, 4° e 5° settore numerato, poiché la configurazione dello stadio di Catania differisce da quella di Messina, i biglietti saranno riallocati in una nuova postazione di pari valore economico e visibilità. I possessori dei biglietti nei settori numerati elencati sopra dovranno inviare una mail all’indirizzo tzncatania@livenation.it a partire dal 1 ottobre 2020, confermando la loro partecipazione, indicando il posto assegnato e riportato sul proprio biglietto e allegando una foto frontale dello stesso. Gli acquirenti riceveranno una mail con tutti i dettagli inerenti al nuovo posto che gli verrà riassegnato. La mail dovrà essere stampata e consegnata all’ingresso dello stadio il giorno del concerto unitamente al biglietto.

Per chi non potrà partecipare a causa del cambio della città, sarà possibile richiedere il rimborso. Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il 15 settembre 2020, rivolgendosi al proprio punto vendita.

Maggiori informazioni sul Tour 2021 e sulla richiesta di rimborso per la data di Messina sono disponibili alla pagina: https://www.lntvglobal.com/it/article/ferro-tour-2021/

Il tour partirà ufficialmente il 6 giugno 2021 dallo Stadio G. Teghil di Lignano Sabbiadoro, per poi fare tappa nello stesso mese il 9 allo Stadio Artemio Franchi a Firenze, il 12 allo Stadio Braglia di Modena, il 15, 18 e 19 giugno allo Stadio San Siro di Milano con tre concerti, il 22 allo Stadio Olimpico di Torino, il 26 allo Stadio San Paolo di Napoli e il 29 allo Stadio San Nicola di Bari. Il “TZN Tour” proseguirà poi a luglio, il 3 allo Stadio Cibali di Catania, il 6 allo Stadio Del Conero di Ancona, il 9 e il 10 con due show consecutivi allo Stadio Olimpico di Roma, il 14 allo Stadio Euganeo di Padova e il 18 a Cagliari Fiera.

I biglietti per le nuove date sono disponibili per l’acquisto sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster Italia, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

CALENDARIO “TZN TOUR 2021”:

6 GIUGNO 2021 – LIGNANO SABBIADORO – STADIO G. TEGHIL

9 GIUGNO 2021 – FIRENZE – STADIO ARTEMIO FRANCHI

12 GIUGNO 2021 – MODENA – STADIO BRAGLIA

15 GIUGNO 2021 – MILANO – STADIO SAN SIRO (validi i biglietti di Milano 5 giugno 2020)

18 GIUGNO 2021 – MILANO – STADIO SAN SIRO (validi i biglietti di Milano 6 giugno 2020)

19 GIUGNO 2021 – MILANO – STADIO SAN SIRO (validi i biglietti di Milano 8 giugno 2020)

22 GIUGNO 2021 – TORINO – STADIO OLIMPICO

26 GIUGNO 2021 – NAPOLI – STADIO SAN PAOLO

29 GIUGNO 2021 – BARI – STADIO SAN NICOLA

3 LUGLIO 2021 – CATANIA – STADIO CIBALI

6 LUGLIO 2021 – ANCONA – STADIO DEL CONERO

9 LUGLIO 2021 – ROMA – STADIO OLIMPICO (validi i biglietti di Roma 15 luglio 2020)

10 LUGLIO 2021 – ROMA – STADIO OLIMPICO (validi i biglietti di Roma 16 luglio 2020)

14 LUGLIO 2021 – PADOVA – STADIO EUGANEO

18 LUGLIO 2021 – CAGLIARI – FIERA