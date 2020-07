Ultimo appuntamento di “Vietri in Scena” giovedì 30 luglio

Share Facebook

Ultimo appuntamento giovedì 30 luglio alle ore 21:00 nella Villa comunale di Vietri sul Mare, con “Vietri in scena”, la quinta edizione della kermesse di spettacoli che si tiene ogni anno nel primo comune della Costiera amalfitana. A chiudere la manifestazione, diretta artisticamente dal maestro Luigi Avallone, che l’ha voluta dedicare alla memoria del grande compositore recentemente scomparso Ennio Morricone, sarà il duo Minimo Ensemble composto da Daniela Del Monaco – canto e Antonio Grande – chitarra, che si esibirà con un intenso recital che attinge al repertorio delle antiche canzoni classiche napoletane. Ricordiamo che i sei spettacoli della rassegna, fortemente voluta dal sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone e dall’assessore al Turismo e spettacolo Antonello Capozzolo, sono stati organizzati in compartecipazione con il Conservatorio di musica di Salerno “Giuseppe Martucci”, una collaborazione che prosegue – con successo – ormai da quarant’anni. Anche quest’ultimo evento è stato organizzato, come i precedenti, nel pieno rispetto delle misure anti covid-19 prescritte, per cui i posti disponibili per consentire le distanze di sicurezza sono 130; non sarà possibile effettuare prenotazioni: si consiglia di arrivare alla Villa comunale 15 minuti prima dell’orario del concerto. Ingresso gratuito.