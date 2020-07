L’orchestraccia insieme a Claudia Gerini “Vecchio ritornello”

Questo progetto inedito prende forma con un primo brano, “Vecchio ritornello”, disponibile in radio da venerdì 24 luglio, che è un omaggio a Gabriella Ferri, un’artista talmente moderna da venire continuamente ricordata anche dai più giovani. Un sodalizio che prevede un percorso lungo, sincero e spontaneo fatto di canzoni e spettacoli, come quando lo sguardo all’orizzonte è lo stesso e allora… si prende e si va … con tutto l’entusiasmo del mondo.

Proprio per questi motivi il romanesco dell’Orchestraccia è chiaro e accessibile a tutti, soprattutto a chi di Roma non è, e conquista un respiro decisamente più nazionale al fine toccare tematiche sociali universalmente condivise.