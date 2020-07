Sostiene l’empowerment femminile, la cura del benessere spirituale, psicologico e fisico. Nel 2016, Alanis ha lanciato Conversation with Alanis Morissette, un podcast mensile nel quale conversa con una grande varietà di autori, medici, educatori e terapisti, parlando di una vasta gamma di argomenti psicosociali che vanno dalla spiritualità allo sviluppo e all’arte. Il 5 dicembre 2019, il musical “Jagged Little Pill” ha fatto il suo debutto a Broadway.

Questa la tracklist dell’album: “Smiling”, “Ablaze”, “Reasons I Drink”, “Diagnosis”, “Missing the Miracle”, “Losing the Plot”, “Reckoning”, “Sandbox”, “Her”, “Nemesis”, “Pedestal”.

“Such Pretty Forks In The Road” è stato anticipato dai singoli “Reasons I Drink” (qui il video diretto da Erin Elders https://youtu.be/jenJ4_TlZcU ), “Smiling”, “Diagnosis” e “Reckoning”.

Oggi, venerdì 31 luglio, è uscito “Such Pretty Forks In The Road” ( https://smi.lnk.to/spf ), l’atteso nuovo album di inediti dell’artista multi-platino e vincitrice di sette GRAMMY AWARDS, ALANIS MORISSETTE.

Alanis Morissette è uscito oggi il nuovo album “Such Pretty Forks In The Road”

