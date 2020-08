1990 di Achille Lauro debutta al primo posto nella classifica di vendita

Share Facebook

Straordinario successo per il nuovo progetto di Lauro, uscito il 24 luglio per Elektra Records/Warner Music Italy, di cui l’artista è Chief Creative. Con 1990, Achille Lauro rende omaggio ai favolosi 90’s, dopo il successo di Sanremo, dopo l’uscita di 16 marzo già certificato disco d’oro e di Bam Bam Twist anche questa settimana ai vertici delle classifiche radiofoniche, e prima di un autunno che per Achille Lauro promette grandi sorprese.

1990, è disponibile in tutti gli store e le piattaforme digitali: si tratta del primo progetto di Achille Lauro come Chief Creative di Elektra Records/Warner Music Italy. E oltre a essere un geniale come back nella cultura pop anni Novanta, è un caldo abbraccio artistico da parte di molti dei più rilevanti Artisti della scena attuale, alcuni dei quali del gruppo Warner Music, con feat inediti e originali.

“Sono orgoglioso di questo risultato – afferma Achille Lauro – che sono felice di condividere con tutti coloro che hanno creduto in 1990 sin dall’inizio: da tutti i grandi artisti che vi hanno preso parte, ai co-direttori artistici Angelo Calculli e Nicolò Cerioini, a Marco Alboni e tutta Warner Music, da F&P e Goigest, ad Antony Rosati che ha realizzato il videoclip di Scat Men feat. Ghali e Gemitaiz. A loro va il mio ringraziamento per aver preso parte a questo folle progetto”.

Un side project con 7 celebri hit mondiali “rigenerate” da Achille Lauro che ha voluto coinvolgere tanti amici: dalla storia della dance italiana e mondiale (Alexia, Eiffel 65, Benny Benassi) al panorama attuale (Ghali, Capo Plaza, Gemitaiz, Massimo Pericolo e Annalisa, già con Lauro nella serata delle cover dell’ultima edizione del Festival di Sanremo). Sono loro, insieme a produttori come Dardust, Gow Tribe, DIVA e Marnik, i protagonisti di 1990: un viaggio in cassa dritta che più che un tuffo nel passato è proiettato in un futuro senza tempo, con suoni e arrangiamenti che riescono ad essere attuali e si uniscono perfettamente al linguaggio di Lauro.