Cultura e natura: quattro appuntamenti in agosto nelle meraviglie nascoste con Enjoy Firenze®

Per chi ad agosto resta in città Cooperativa Archeologia propone, dal 4 al 31 del mese, percorsi tematici dedicati alla riscoperta del passato e alla salvaguardia dell’ambiente.

Martedì 4 agosto un’immersione nelle meraviglie del Giardino Bardini, domenica 23 un tour alla scoperta degli animali di pietra che popolano il centro storico, e poi ancora passeggiate sulla collina di Bellosguardo e le suggestioni serali intorno alla Cupola di Brunelleschi.

Lo splendore del Giardino Bardini e della collina di Bellosguardo, il mistero architettonico della Cupola di Brunelleschi, le silenziose statue di animali di pietra che popolano il centro storico di Firenze: è il binomio arte e natura a guidare la proposta di Enjoy Firenze®, il cartellone di percorsi guidati alla scoperta dei tesori artistici e architettonici di Firenze e della Toscana in compagnia di esperti e archeologi curato da Cooperativa Archeologia (programma completo su www.enjoyfirenze.it, ingresso a pagamento alle visite, prenotazione obbligatoria allo 055-5520407 e a turismo@archeologia.it), che propone quattro itinerari, dal 4 al 31 agosto, tra i luoghi più intimi e segreti della città. Paesaggi familiari ai nostri occhi ma pieni di mistero una volta visti da vicino, con una particolare attenzione all’ambiente e alla sua salvaguardia, ricercando nelle tracce del passato anche i segni dei paesaggi storici.

Martedì 4 agosto (18.15) un’immersione tra le meraviglie del Giardino Bardini che si estende per quattro ettari, tra bosco, giardini, orto e frutteto, e che occupa gran parte di una collina circondata dalle mura medievali della città, tra Costa San Giorgio e Borgo San Niccolò: un luogo da sempre incantato, che offre un panorama unico su Firenze. La passeggiata sarà un vero e proprio percorso storico per scoprire le fasi e le trasformazioni che il parco ha subito nel tempo: molti gli angoli suggestivi e scenografici, come la grande scalinata barocca o il teatro verde ricavato nella vegetazione in una concavità del terreno.

Domenica 23 agosto, alle ore 18.00, una novità, Storie di animali di pietra, un tour insolito in cui la storia di Firenze sarà raccontata attraverso i silenziosi animali che popolano il centro storico e in cui potremo anche confrontare il carattere dei fiorentini, a tratti tenace e fedele ma anche possente e minaccioso, con quello degli animali che si incontreranno durante il percorso.

Ad arricchire il calendario di Enjoy Firenze giovedì 27 agosto (ore 18.00), una suggestiva passeggiata sulla collina di Bellosguardo, uno dei luoghi più affascinanti di Firenze. Dalla cima della collina si può godere di un panorama mozzafiato, praticamente rimasto immutato nei secoli. È da questo colle che venne raffigurata Firenze nella celebre pianta della “Catena” conservata in Palazzo Vecchio. In questo luogo il paesaggio agreste abbraccia la storia: ulivi, cipressi e querce si frappongono fra le ville e i poderi che hanno ospitato personaggi illustri di ogni tempo, dai membri delle nobili famiglie fiorentine, a Galileo Galilei, Giuseppe Garibaldi e Ugo Foscolo, ai molti intellettuali angloamericani, come Henry James, Robert Browing e la moglie Elizabeth Barret Browing. Durante la visita si scopriranno luoghi cari ad artisti e letterati, angoli nascosti e suggestivi e tanti aneddoti storici, per soffermarsi alla fine davanti alla Chiesa di San Bartolomeo a Monte Oliveto, vero e proprio scrigno di tesori, nella cui sagrestia era collocata in origine l’Annunciazione di

Leonardo da Vinci. La visita si concluderà all’interno del parco di Villa Strozzi al Boschetto, ristrutturato e riprogettato a metà dell’Ottocento da Giuseppe Poggi, l’architetto di Firenze capitale.

A chiudere le proposte del mese di agosto lunedì 31 (ore 20.30) “All’ombra della Cupola, 600 anni dopo la sua costruzione. Itinerario per fiorentini doc, ma non solo!”. Il titolo di questa visita vuole essere un omaggio all’emblema di Firenze nel mondo, di cui quest’anno ricorrono i 600 anni dall’inizio della sua costruzione: era infatti il 1420 quando Filippo Brunelleschi iniziò la sua impresa di costruire la più grande e innovativa cupola del suo tempo, per la Cattedrale di Santa Maria del Fiore. Sarà ricordata la cupola ma anche le storie meno note che sono accadute sotto la sua vigile presenza. Lo spirito con cui affrontare questo percorso guidato dovrà essere lo stesso di chi, frugando in soffitta, ritrova oggetti del passato e rivive storie: una passeggiata nel centro storico cittadino alla scoperta di aneddoti e curiosità della città di un tempo, spesso sconosciuti agli stessi fiorentini. E con la complicità della sera il passato potrà trasformarsi in presente!

Tutti gli eventi sono organizzati nel rispetto delle normative in materia di Covid 19.

Per ulteriori informazioni www.enjoyfirenze.it.

Ingresso a pagamento alle visite, prenotazione obbligatoria allo 055-5520407 e a turismo@archeologia.it