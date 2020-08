Margherita Vicario continua il Live 2020

Share Facebook

Mentre continua il successo del nuovo singolo Piña Colada feat. Izi, il tour estivo di Margherita Vicario, prodotto da DNA Concerti, si arricchisce di nuovi appuntamenti. Oltre alle date già annunciate, Margherita sarà il 5 agosto ad Alfonsine (FE) per la seconda volta ospite di Mutazioni Post, il 29 agosto a Empoli per Beat Garden, il 2 settembre a Terni per Letz Anfiteatro, il 10 settembre a Milano per Cuori Impavidi, il 13 settembre a Padova per Future Vintage Festival. Il 6 settembre, inoltre, Margherita salirà, insieme ad altri grandi nomi della musica italiana, sul palco di Heroes – Il futuro inizia adesso, il live a sostegno dei lavoratori della musica dall’Arena di Verona.

“Poter tornare sui palchi questa estate è un privilegio – racconta Margherita Vicario – e lo sto facendo con tutta l’energia e l’entusiasmo che hanno sempre contraddistinto i miei live: nonostante i mesi particolari che abbiamo vissuto e stiamo tuttora vivendo, mi rendo conto di quanta voglia abbiano le persone di partecipare ai concerti. In più, ho la fortuna di potermi esibire non in formazione intima o acustica, ma con una band al completo, con tanto di corista. C’è il nuovo repertorio che si presenta per la prima volta sul palco e il primo album riarrangiato. La prima parte del live è più suonata, la seconda altrettanto, ma con incursioni più urban e qualche sequenza in base. La risposta del pubblico è stata entusiasta e non vediamo l’ora di continuare con queste nuove date”.

Anche il nuovo singolo Piña Colada, è pronto per essere presentato ai fan durante il tour estivo, un ritorno attesissimo dai fan della Vicario, che trova nel live la sua dimensione più energica e naturale.

Piña Colada, uscito per Island Records, è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Ad accompagnare l’artista in questo viaggio alla ricerca dell’autentica felicità, uno dei nomi più interessanti del panorama urban attuale, Izi, con la produzione è di Davide “Dade” Pavanello. Piña Colada è il racconto ironico di questa ricerca, valigia e passaporto in mano, di questa presa di coscienza dei limiti della vita contemporanea, fatta di depressione e paranoia, debiti, tecnologia, giubbottini, carriere da far decollare a tutti i costi. Tagliare il superfluo, accontentarsi, rallentare: il segreto della felicità è la decrescita. Il singolo è accompagnato anche da un videoclip dal sapore neorealista diretto da Francesco Coppola.

MARGHERITA VICARIO LIVE 2020

LE DATE:

5 agosto 2020 Alfonsine (FE) – Mutazioni Post NUOVA DATA!

8 agosto 2020 Mantova – She says! She rules!

29 agosto 2020 Empoli – Beat Garden – NUOVA DATA!

2 settembre 2020 Terni – Letz Anfiteatro – NUOVA DATA!

3 settembre 2020 Rimini – Le Città Visibili

6 settembre 2020 Verona – Heroes

10 settembre 2020 Milano – Cuori Impavidi – NUOVA DATA!

12 settembre 2020 Acquaviva (SI) – Live Rock Festival

13 settembre 2020 Padova – Future Vintage Festival – NUOVA DATA!

24 settembre 2020 Torino – Premio Buscaglione

Maggiori info su www.dnaconcerti.com