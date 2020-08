Ferragosto ad Aquafelix: Hawaiian Fest

Share Facebook

Il Parco acquatico di Civitavecchia ospita una bellissima Festa a tema, in pieno stile hawaiano, per sfuggire all’afa estiva, tra divertimento e allegria.

Aloha Ferragosto! Sabato 15 agosto 2020, Aquafelix organizza la Festa più colorata e attesa dell’estate: l’Hawaiian Fest. Dalle 10 fino al tramonto, il Parco acquatico di Civitavecchia ospiterà una bellissima Festa a tema con musica e prodotti food ispirati alla tradizione delle bellissime isole dell’Oceano Pacifico.

Grandi fiori colorati, l’immancabile tipica danza del limbo al tramonto, giochi hawaiiani, cocktail alla frutta e tanta musica a tema, oltre alla possibilità di rinfrescarsi nelle piscine di Aquafelix, o di concedersi un bagno di sole rilassante sdraiati sui lettini del Parco.

La giornata si concluderà in modo spettacolare e scenografico con i bellissimi fuochi d’artificio per un’intera giornata di festa e di divertimento per grandi e piccini.

Scopri il programma dell’evento sul sito www.aquafelix.it

Con i suoi 80.000 metri quadrati di divertimento in sicurezza, che ospitano grandi piscine, scivoli d’acqua per tutti i gusti e per tutte le età, torrenti navigabili in canotto, giochi, attrazioni, punti ristoro ed aree relax con lettini e ombrelloni, Aquafelix è il più grande Parco acquatico del Centro Italia e rientra nella Top 10 dei Parchi acquatici più belli d’Italia.

Aquafelix, Zoomarine e Acquajoss, guidati dall’Amministratore Delegato Dott. Renato Lenzi, sono proprietà di Dolphin Company, azienda leader mondiale del divertimento educativo presente con 28 Parchi in 10 Paesi (Messico, Stati Uniti, Italia, Argentina, Anguilla, Tortola, Grand Cayman, Giamaica, St. Kitts e Repubblica Domenicana).

www.aquafelix.it