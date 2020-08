Brunori sas annuncia i nuovi speciali appuntamenti tra agosto e settembre

Share Facebook

Il 2020 di Brunori Sas è all’insegna dei grandi riconoscimenti – Targa Tenco 2020 per il Miglior Album in Assoluto con il suo ultimo lavoro discografico, Cip!, certificato Disco d’Oro (Island Records) e Nastro d’Argento alla Migliore Colonna Sonora Originale per Odio l’estate di Aldo, Giovanni e Giacomo – ma è anche anno di live. In attesa del suo tour nei palazzetti, prodotto da Vivo Concerti, che sarà recuperato nei prossimi mesi autunnali e nell’estate 2021, e dopo i recenti sold out dei quattro Concertini Acustici estivi nelle più suggestive venue d’Italia, Dario Brunori annuncia oggi nuovi esclusivi appuntamenti in acustico per i mesi di agosto e settembre 2020.

Quattro le speciali serate che vedranno il cantautore, accompagnato dal suo gruppo di storici musicisti, toccare nuove location straordinarie, in contesti perlopiù naturali e intimi, ed esibirsi nel cartellone di prestigiose rassegne: il 27 agosto sarà a Ostana (CN), ospite dell’Una Festival, nel cuore del Parco del Monviso; il 29 agosto a Ottati (SA), nella splendida cornice del Monte Panormo; il 30 agosto a Roccella Jonica (RC), nel cartellone del Roccella Jazz Festival; ed infine il 13 settembre a Ancona, al Teatro delle Muse, per La Mia Generazione Festival. Il 15 settembre inoltre sarà recuperata la data, prevista per agosto e rimandata causa meteo, al festival Risorgimarche di Caldarola (MC) in cui Brunori si esibirà assieme a Neri Marcorè.

Forte della grande partecipazione di pubblico e del successo dei primi Concertini Acustici, Brunori Sas è pronto a proseguire questo fantastico viaggio, proponendo il suo ultimo disco ed il meglio del suo repertorio. Gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative vigenti e della sicurezza di tutti. I biglietti per i Concertini Acustici di Roccella Jonica e Ancona saranno disponibili prossimamente.

Di seguito il calendario aggiornato dei Concertini Acustici e i dettagli delle nuove date:

Sabato 11 luglio 2020 || Champorcher (AO) @ MusicaStelle Outdoor – SOLD OUT

Venerdì 24 luglio 2020 || Lugo (RA) @ Ravenna Festival – SOLD OUT

Domenica 26 luglio 2020 || Tarvisio (UD) @ No Borders Music Festival – SOLD OUT

Domenica 2 agosto 2020 || Monte Cucco (PG) @ Suoni Controvento – SOLD OUT

Giovedì 27 agosto 2020 || Ostana (CN) @ Una Festival c/o Borgata Serre (Parco del Monviso) – NUOVA DATA

Sabato 29 agosto 2020 || Ottati (SA) @ Monte Panormo – NUOVA DATA

Domenica 30 agosto 2020 || Roccella Jonica (RC) @ Roccella Jazz Festival – NUOVA DATA – BIGLIETTI DISPONIBILI PROSSIMAMENTE

Domenica 13 settembre 2020 || Ancona @ La Mia Generazione Festival c/o Teatro delle Muse – NUOVA DATA – BIGLIETTI DISPONIBILI PROSSIMAMENTE

Martedì 15 settembre 2020 || Caldarola (MC) @ RisorgiMarche c/o Piazza Vittorio Emanuele II – SOLD OUT

Per chi non vuole perdersi neanche un appuntamento dell’avventura live di Brunori Sas, sono di nuovo aperte le prevendite delle date estive del Brunori Sas Tour 2020 riprogrammate al 2021 a seguito delle disposizioni governative in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19. Dario Brunori sarà sul palco del Milano Summer Festival il 24 giugno 2021, per poi toccare Roma alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, all’interno del Rock in Roma il 30 giugno 2021, e sarà poi ospite del Lucca Summer Festival il 25 luglio 2021. Verrà a breve comunicata anche la nuova data nel cartellone del Collisioni Festival (CN).

I biglietti sono disponibili su www.brunorisas.it e www.ticketone.it, e nei punti vendita autorizzati.

Qui il CALENDARIO COMPLETO del BRUNORI SAS TOUR 2020 – prodotto da Vivo Concerti:

Sabato 14 Novembre 2020 || Reggio Calabria @ PalaCalafiore

Mercoledì 18 Novembre 2020 || Ancona @ PalaPrometeo

Venerdì 20 Novembre 2020 || Jesolo @ PalaInvent

Domenica 22 Novembre 2020 || Assago @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Martedì 24 Novembre 2020 || Casalecchio di Reno @ Unipol Arena

Giovedì 26 Novembre 2020 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

Domenica 29 Novembre 2020 || Torino @ Pala Alpitour

Martedì 01 Dicembre 2020 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Giovedì 03 Dicembre 2020 || Napoli @ Teatro PalaPartenope

Sabato 05 Dicembre 2020 || Bari @ Teatro PalaFlorio

Giovedì 24 giugno 2021 || Milano @ Milano Summer Festival – Ippodromo SNAI San Siro – NUOVA DATA

Mercoledì 30 giugno 2021 || Roma @ Rock in Roma – Cavea Auditorium – NUOVA DATA

Domenica 25 luglio 2021 || Lucca @ Lucca Summer Festival – Piazza Napoleone

TBA || Barolo (CN) @ Collisioni Festival