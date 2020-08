L’estate top della Vecchia Fattoria di Belvedere Marittimo

Share Facebook

Dopo la performance di Christian Vieri andata in scena il 25 luglio e quella di Rocco Hunt andata in scena il sabato successivo, ecco altri appuntamenti di una lunga stagione piena di divertimento e star italiane e internazionali, per la Vecchia Fattoria di Belvedere Marittimo (CS).

L’8 agosto infatti è la volta di Bob Sinclar, il dj pop star per antonomasia. Il suo dj set alla Vecchia Fattoria di Belvedere Marittimo (CS) è infatti un grande evento, in una stagione piena di star come Elettra Lamborghini il cui show è atteso nel top club calabrese il 22 agosto. Il 20 agosto invece è la volta di Ghali, popstar italiana di prima grandezza.

Bob Sinclar, che alla Vecchia Fattoria di Belvedere Marittimo (BS) è in console l’8 agosto 2020, ha lo straordinario potere di smuovere le masse e di far ballare persone di ogni età. Ma la star francese non ha bisogno certo di presentazioni, soprattutto in Italia, dove ha partecipato a tanti spot tv ed è stato super ospite al Festival di Sanremo. Sinclar non è solo uno dei re delle notti ibizenche. Dopo essersi esibito a lungo al mitico Pacha, nell’estate 2019 ha suonato soprattutto all’Heart, locale nato dalla creatività del team del Cirque du Soleil e dei fratelli Adrià, celebri chef e ristoratori. Il recente singolo “Eletrico Romantico” lo ha interpretato un mito della musica pop come Robbie Williams ed è senz’altro uno dei brani simbolo di questa stagione. La sua canzone per l’estate 2020 è “I’m on My Way”, un brano che mescola con sapienza ritmo, melodia ed energia.

Il 20 agosto alla Vecchia Fattoria di Belvedere Marittimo invece è la volta di Ghali, che sarà protagonista di uno showcase in collaborazione con radiom2o. Ghali è senz’altro uno degli artisti dell’anno. La sua “Good Times”, lanciata al Festival di Sanremo a febbraio 2020 è ancora oggi una delle canzoni più suonate dalle radio italiane. La sua trap si mescola con il pop e piace a tutte le generazioni. Dopo “Cara Italia” la sua carriera è salita ad un livello successivo. A Milano sono in programma tre suoi concerti ad ottobre 2020, ma sino ad allora la sua performance alla Vecchia Fattoria il 20 agosto è una delle pochissime occasioni per ascoltare live la sua musica.

Il 22 agosto invece alla Vecchia Fattoria di Belvedere Marittimo (BS) è in programma una performance di Elettra Lamborghini. Giovane, sensuale, disinibita: Elettra Miura Lamborghini è l’ereditiera italiana più popolare. Figlia di Tonino e nipote di Ferruccio, fondatore dello storico marchio automobilistico bolognese, conta già oltre 4 milioni di follower su Instagram, grazie ai suoi post diretti e spregiudicati. Elettra è un personaggio ormai popolare anche all’estero, grazie alla partecipazione a diversi reality show dove ha fatto sfoggio di una personalità esuberante e un’apparenza tutt’altro che ordinaria, grazie a un corpo ricoperto di tatuaggi e 42 piercing di diamanti. A Sanremo 2020 si è esibita con successo con il brano “Musica e il resto scompare” mentre il suo singolo per l’estate 2020 è “La Isla”, interpretato con Giusy Ferreri.

I party alla Vecchia Fattoria di Belvedere Marittimo (BS) sono tutti da vivere in totale sicurezza in un locale dagli ampi spazi all’aperto. Nata nel lontano 1989, la Vecchia Fattoria è ospitata da un antico casale e nel tempo ha ospitato grandi protagonisti della scena musicale come S-Express, Deejay Time, Gloria Gaynor, Roberto Murolo, Joseph Capriati, Marco Carola (…). Per l’estate 2020 lo staff punta su grandi artisti ed eventi per mettere insieme il pubblico giovane ma anche coloro che vogliono regalarsi una serata speciale, con servizi d’eccezione e spazi esclusivi nei vari privé del locale.

Vecchia Fattoria

C.da Piano delle Donne — SS18, 87021 Belvedere Marittimo (Cosenza)

Informazioni: +39 348 1082102 +39 338 1313158

https://instagram.com/vecchia_fattoria

https://www.clubvecchiafattoria.it