Grande successo per Neri Marcorè “Live Evo In Masseria” A Crispiano lo scorso 9 agosto

Grande partecipazione e grande successo per l’attesissimo concerto di Neri Marcorè accompagnato dal chitarrista Domenico Mariorenzi, tenutosi domenica 9 agosto 2020 a Crispiano (TA) presso la suggestiva cornice a cielo aperto della Masseria Quis Ut Deus, con oltre 500 presenze.

Il poliedrico artista, in questi giorni impegnato in diverse tappe pugliesi, ha intrattenuto il suo numeroso pubblico con un repertorio vario ed impegnato dei più grandi cantautori italiani: un esordio sulle note di Luciano Ligabue per proseguire con i grandi della nostra musica come Battisti, De Gregori, Battiato, De Andrè e Fossati.

Attore, doppiatore, conduttore, imitatore e cantante, Neri Marcorè ha saputo tradurre in musica l’emozione, la riflessione, l’ironia e la leggerezza con la maestria e l’eleganza di un artista completo e sensibile, oggi tra i più apprezzati .

Lo spettacolo musicale ha inaugurato la seconda edizione della rassegna musicale tra gli ulivi “Live Evo in Masseria 2020”, che lo scorso anno ha ospitato artisti del calibro di Michele Placido e Sergio Rubini; l’attesa, adesso, è al 22 agosto con Graziano Galatone, per concludersi il 29 agosto con lo spettacolo teatral musicale dedicato a Domenico Modugno ed intitolato “Tra i pisci spada e i delfini… c’è il mare” che vedrà numerosi artisti affiancarsi in un meraviglioso tributo al grande artista pugliese.

A fare gli onori di casa, Antonio Prota, Direttore della Masseria Quis Ut Deus che ha saputo introdurre il grande artista ai presenti ed onorare il territorio con l’auspicio di poter replicare la magia di una serata più che riuscita. “Siamo felicissimi di aver potuto ospitare un artista geniale e sensibile come Neri Marcorè nel nostro territorio, sempre più apprezzato quale location suggestiva e teatro di importanti set musicali e cinematografici anche su scala internazionale. Ci auguriamo tanti successi futuri e di poter riavere con noi Neri Marcorè. Proseguiamo un grande lavoro di squadra per promuovere l’arte ed il territorio, e siamo già al lavoro per i prossimi due eventi di “Live Evo in Masseria 2020” sotto la direzione artistica di Martino De Cesare e Tony Semeraro alla guida della Green Academy di Crispiano organizzatrice dell’evento, coadiuvati da Daniele Marchetti e MIDA comunicazione per la promozione di questo importante progetto. Un ringraziamento anche al Comune di Crispiano che ha sostenuto e patrocinato questa edizione.”

Gli sponsor sostenitori dell’iniziativa: BCC San Marzano di San Giuseppe – Masseria Appia Traiana Azienda agricola Tateo Casale – Sismalab – Mestbike – Antonio Greco Officine – L’essenza in vista Ristorante – Papa Sport – Mister Toys