Presentazione del libro “La storia della disco music”

Arriva in Puglia LA STORIA DELLA DISCO MUSIC, il voluminoso e appassionato saggio scritto da Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, pubblicato da Hoepli e giunto alla sua prima ristampa. Cornice d’eccezione sarà il Locus Festival che ospiterà giovedì 13 agosto alle ore 18:00, presso la Villa Comunale di Locorotondo (Bari) i due autori in un incontro che, moderato da Nicola Conte, ripercorrerà le principali tappe di un fenomeno durato un decennio e che continua ad appassionare gli amanti della musica “discothèque” di tutto il mondo. Un genere che ha contagiato diverse generazioni e che è stato racchiuso con tagli diacronici e sincronici strategici in un libro di quasi cinquecento pagine che analizza radici, genesi e sviluppo di un melting pot sonoro, culturale e sociale dalle molteplici diramazioni creative. Per la prima volta in Italia viene narrata, da prospettive nuove rivolte al contesto socio-culturale dell’epoca, la storia completa della disco music risalendo alle sue fonti afro, R&B, soul, funk fino ad arrivare alle contaminazioni con l’elettronica e l’evoluzione in Eurodisco, con un occhio di riguardo riservato alla fervida scena italiana della prima Italo Disco, approfondendo altresì il fenomeno delle originarie discotheques che, da Parigi, sono esplose a New York, centro gravitazionale di tutta la club culture, trampolino di lancio dei nuovi ‘ministri del suono’, i DJ e i loro vinili nel nuovo formato a 12 pollici.

L’ingresso alla serata è gratuito.

Andrea Angeli Bufalini

Giornalista, critico musicale e scrittore, ha all’attivo pluriennali collaborazioni con varie testate musicali, tra cui “Radio & TV”, “Dance Music Magazine”, “Raro!”, “Musica & Dischi”, “Rockstar”, collana “Dance” di De Agostini Editore, “TV RadioCorriere”. È co-autore, con Giovanni Savastano, del libro La Disco. Storia Illustrata della discomusic (Arcana, 2014).

Laureato in Giurisprudenza, funzionario Rai nel settore radiofonico musicale, per anni è stato rappresentante per l’Italia di Eurosonic, radio-workshop di musica leggera presso l’EBU (European Broadcasting Union).

Uno dei suoi vezzi? Oltre a collezionare vinili di disco-funky-soul, farsi fotografare con artisti stranieri e italiani, ma solo se da lui intervistati: finora, sono un migliaio gli scatti raccolti nel suo album.

Giovanni Savastano

Psicoterapeuta, docente e scrittore, nonché appassionato e cultore di musica, cinema e filosofia. Ha iniziato il viaggio nella scrittura con articoli e libri di psicologia; poi, dopo aver seminato qualche racconto breve per Feltrinelli e Giovane Holden, è saltato sui vagoni musicali, scrivendo sulle riviste “Musica e Dischi”, “Classix!” e “Classic Rock” e pubblicando, insieme ad Andrea Angeli Bufalini, il volume La Disco. Storia illustrata della discomusic (Arcana 2014).

Ora, dopo un’entrata in sala cinematografica con il saggio biografico Gian Maria Volonté. Recito dunque sono (Edizioni Clichy 2018), ritorna sul dancefloor.

TITOLO: La storia della Disco Music

AUTORE: Andrea Angeli Bufalini, Giovanni Savastano

EDITORE: Hoepli

PAGINE: XVI-480

PREZZO: 29,90 €

DISPONIBILE ANCHE IN EBOOK