Zoomarine: musica, sport e benessere con “Aquawellness”

Domenica 16 agosto grandissima festa a Zoomarine con AquaWellness, una giornata dedicata allo sport e al benessere in cui il Parco organizza dimostrazioni e lezioni di Zumba, Aquagym e molto altro ancora per teen-ager e per tutta la famiglia per un’estate a tutto splash.

L’appuntamento è alle 14.45 in Piscina Cancun con balli di gruppo, lezioni di Acquagym e Zumba.

A seguire, alle 17.45 in Piazza Allegria il divertimento continua con lezioni di Zumba, balli di gruppo, musica e tanto divertimento.

Per maggiori informazioni e per scoprire il programma dell’evento, visita il sito www.zoomarine.it

Zoomarine si estende su una superficie di circa 40 ettari, garantendo una grande opportunità di divertimento in sicurezza. Tutte le piscine e le aree acquatiche dell’Acquapark sono regolarmente accessibili e tutte le dimostrazioni con gli animali si svolgono all’aperto negli stadi e sono modulate in base al numero giornaliero di visitatori per consentire la corretta affluenza evitando gli assembramenti. Il servizio biglietteria sarà disponibile in cassa nei giorni di apertura del Parco; per evitare code in biglietteria, è altamente consigliato il canale di acquisto online direttamente sul sito www.zoomarine.it

Zoomarine, Aquafelix e Acquajoss, guidati dall’Amministratore Delegato Dott. Renato Lenzi, sono proprietà di Dolphin Company, azienda leader mondiale del divertimento educativo presente con 28 Parchi in 10 Paesi (Messico, Stati Uniti, Italia, Argentina, Anguilla, Tortola, Grand Cayman, Giamaica, St. Kitts e Repubblica Domenicana).

