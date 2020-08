Ben Dj: Ferragosto 2020 bollente tra vip & private party

Share Facebook

Il calendario di Ben Dj dall’11 alla fine del mese di agosto 2020 parla da solo e racconta una residenza di prestigio e d’eccezione, quella all’esclusivo Twiga Forte dei Marmi, uno spazio che difficile chiamare “locale rivelazione”, visto che è una certezza da anni per chi vuol ballare con stile. Ma è senz’altro vero che in quest’estate difficile l’esclusività del Twiga Forte dei Marmi è diventata ancor di più un riferimento, in Versilia e non solo, anche per vip e personaggi noti. Nella foto vedete Ben Dj insieme a Federica Nargi.

Ma non è tutto. Ben Dj porta il sound eclettico anche altrove: ci sono per lui due performance in Riviera Romagnola, al sofisticato Me Beach di Marina di Ravenna, un party scatenato al celeberrimo Pineta Milano Marittima e due private party, uno a Perugia, in Umbria. e uno ad Andria, in Puglia.

Il segreto di Ben Dj, che in un’estate difficile non si ferma mai e regala il suo sound solo a top club, in fondo, è semplice. La sua musica fa sempre emozionare tra ritmo e melodia. “Good Life”, il nuovo singolo di Ben Dj, già uscito nella versione Deep Chills Remix, è poi uscito su EGO in versione originale e in versione acustica. Le versioni sono molto diverse: quella acustica rilassa, quella originale regala voglia di muoversi. Ben Dj, Brawo e la bella (e bravissima) Romy Dya hanno realizzato un brano di grande qualità, una perfetta sinfonia di tante diverse sonorità.

Il calendario di Ben Dj dall’11 al 29 agosto 2020

11, 15, 18, 23, 24, 25/8 @ Twiga – Forte dei Marmi (LU)

12, 26/8 Me Beach – Marina di Ravenna (RA)

22/8 Pineta Milano Marittima (RA)

28/8 Villa Carafa Andria (Private Party)

29/8 Perugia (Private Party)

BEN DJ & BRAWO FEAT. ROMY DYA – Good Life

https://www.egomusic.net/music/releases/good-life-feat-feat-romy-dya

Ben Dj su Spotify

spoti.fi/BenDjSpotify bit.ly/BenDjPlaylistaprile20

BEN DJ / MEDIA INFO – FOTO – SOCIAL

http://lorenzotiezzi.it/ben-dj/

CHI E’ BEN DJ?

Ben Abdallah Taoufik aka Ben Dj, è un dj italiano di origini tunisine molto conosciuto a livello nazionale ed internazionale. I suoi dj set lo portano sempre in giro per il mondo da Miami ad Ibiza, dall’Europa all’Asia, passando dall’Arabia Saudita e, ovviamente, per le console dei top club italiani. E’ spesso il protagonista musicale di feste esclusive, ad esempio dei party legati al mitico The Cal, il Calendario Pirelli. E’ accaduto negli scorsi anni a New York, Milano (…), mentre nel 2020, quando si è presentato The Cal 2021, Ben Dj era in console a Verona. A Milano, la città in cui vive da tempo, molti degli hot spot della città si affidano alla sua musica: dal Bullona, al Canteen, fino al Cost, dove è resident del giovedì Unconventional Thursday. Come se non bastasse, nell’estate 2019 è stato il dj di riferimento dell’esclusivo Lio Costa Smeralda, a Poltu Quatu, mentre nella primavera dello stesso anno era spesso in tv, su Canale 5, nel cast di “All Together Now”. Il suo nuovo singolo, appena uscito su EGO, si chiama “Good Life”.