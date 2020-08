Share Facebook

Una serie di appuntamenti musicali che anticipano il più importante festival della musica indipendente italiana in programma dal 2 al 4 ottobre a Faenza

Domani sul palco di Piazza Nenni i live di ONDA ROSA INDIPENDENTE

con: ROBERTA GIALLO, QUERELLES, GIULIA TOSCHI, MARGHERITÀ E MERYSSE

DOMENICA 4 OTTOBRE OSPITE DEL MEI 2020

GHIGO RENZULLI

Domani, venerdì 14 agosto e lunedì 14 settembre in Piazza Nenni a Faenza (Ravenna), si terrà l’anteprima MEI 2020 “Balconi & Cortili”, una serie di concerti organizzati dal MEI insieme alla Casa delle Musica e all’associazione Rumore di Fondo, che anticipano il più importante festival della musica indipendente italiana, in programma dal 2 al 4 ottobre a Faenza.

Domani, giovedì 13 agosto, in programma i live dell’Onda Rosa Indipendente, un progetto di valorizzazione di cantautrici e musiciste realizzato insieme a Rai Radio Live, che ha lanciato tante giovani artiste emergenti, come Erica Mou. Sul palco di Piazza Nenni, a partire dalle ore 21.00, saliranno la cantautrice bolognese Roberta Giallo, le artiste faentine QuerElles (duo formato da Silvia Valtieri e Gioia Gurioli), Giulia Toschi e Margherita’ e la cantautrice campana Merysse, tutte in scena per l’Associazione SOS Donna, il Centro antiviolenza di Faenza. L’ingresso alla serata è libero con prenotazione obbligatoria scrivendo asegreteria@materialimusicali.it. L’evento sarà registrato e messo in onda a settembre nei palinsesti di Rai Radio Live.

Venerdì 14 agosto, appuntamento anche con la 25a edizione di Ferragosto sotto le stelle, che avrà come protagonisti il Trio Italiano che farà ballare il pubblico faentino con il suo ricco repertorio di musica leggera italiana.

Giovedì 3 settembre, nel cortile di Palazzo Pasolini Zanelli in Corso Mazzini, ospite l’attrice e conduttrice televisiva bolognese Syusy Blady con un suo personalissimo progetto di recupero delle tradizioni della musica della nostra regione.

Lunedì 14 settembre, a chiusura della rassegna “Balconi e Cortili”, si tornerà in Piazza Nenni con un grande ensemble rock “made in Faenza”, tra ritorni e novità. Già confermati i live delle storiche band Work in Progress, MoMa, Cobra e Alter Ego e, tra gli emergenti, quelli del collettivo Pioggia Noise vincitore del premio Premio Mei Superstage – Faenza Rock 2020, formato dal rapper Zero Paga, dal cantautore Ale di Loto e dall’artista Giacomo Ambrosini. Durante la serata, ci sarà uno spazio dedicato alla Croce Rossa di Faenza e al social “Sei di Faenza Se…”, un progetto che durante il lock down ha permesso di raccogliere 4.500 euro per la Croce Rossa di Faenza per la lotta al Covid-19.

Tra gli ospiti del MEI si aggiunge domenica 4 ottobre il chitarrista dei Litfiba GHIGO RENZULLI che insieme allo scrittore e organizzatore Bruno Casini presenterà un libro sulla new wave a Firenze negli Anni Ottanta, alle origini della scena musicale indipendente che poi ha dato vita al MEI.

Tutti gli appuntamenti della rassegna “Balconi & Cortili” sono a ingresso gratuito. Per le serate in Piazza Nenni del 13 agosto, del 14 agosto e del 14 settembre è necessario prenotarsi via mail scrivendo a segreteria@materialimusicali.it.

Tutti gli eventi inizieranno alle ore 21 e saranno organizzati seguendo leggi, norme e prevenzioni in termini di contrasto al Covid – 19.

“Balconi & Cortili” è organizzato dall’Associazione Rumore di Fondo in collaborazione con Materiali Musicali e con il supporto del Comune di Faenza, Unione Romagna Faentina e Regione Emilia Romagna.

Fin dalla prima storica edizione, il MEI, la manifestazione fondata e diretta da Giordano Sangiorgi, è stata lapiattaforma di lancio della nuova scena indipendente italiana con artisti che sono diventati pilastri della musica in Italia (tra gli altri Diodato, Afterhours, Bluvertigo, Marlene Kuntz, CSI, Pitura Freska, Baustelle, Caparezza, Negramaro, Brunori Sas, Perturbazione, Marta sui Tubi, Offlaga Disco Pax, e tantissimi altri ) e ha premiato emergenti oggi considerati punte di diamante della nuova scena artistica del nostro Paese (come Ermal Meta, Fulminacci, Lo Stato Sociale, Ghali, I Cani, Canova, Calcutta, Zibba, Mirkoeilcane, Le Luci della Centrale Elettrica, Motta, Colapesce, Cosmo e tanti altri). Tanti sono stati anche gli artisti che hanno mosso i loro primi passi proprio al MEI, come ad esempio Daniele Silvestri che nel 1997 allestì un suo stand espositivo e più recentemente i Maneskin e gli Extraliscio, che al MEI di Faenza hanno realizzato una delle loro primissime esibizioni.

Durante i suoi 25 anni di attività il MEI, con le sue edizioni ufficiali insieme alle tante edizioni speciali (a Bari, Roma e in altre città), ha registrato un totale di 1 milione di presenze, la partecipazione di 10mila artisti e band dal vivo, 5milarealtà musicali coinvolte in expo e convegni e 1000giornalisti (più di 100 dal resto d’Europa) che hanno parlato del MEI contribuendo a renderla la più importante vetrina della nuova e nuovissima musica italiana.

Anche quest’anno il MEI trasformerà Faenza per tre giorni in una vera e propria città della musica con concerti, presentazioni musicali e letterarie, convegni e mostre, affiancati da una parte espositiva rivolta agli operatori della filiera musicale con l’obiettivo di sostenere la crescita e la diffusione di una cultura musicale indie ed emergente. Verranno premiate le migliori realtà indie italiane grazie al circuito di AudioCoop, che rappresenta circa 200 piccole etichette discografiche indipendenti italiane, e saranno presenti, unico caso in Italia, i vincitori di oltre 100 festival e contest per emergenti provenienti da tutta la penisola e selezionati dalla Rete dei Festival, insieme ai loro artisti legati al circuito di AIA – Artisti Italiani Associati, presieduto da Renato Marengo, storico partner del MEI con Classic Rock on Air.

Il MEI 2020 si svolge grazie a: Regione Emilia – Romagna, Comune di Faenza, Camera di Commercio di Ravenna, Unione della Romagna Faentina e con il patrocinio del Nuovo Imaie.

Media partner: Rai Radio 1, Rai Radio Live, Agenzia Dire, OAPlus, Radio Bruno, Classic Rock, Classic Rock on Air e ExitWell, In TV Italia, Radio Rete Centrale, Unica Radio, Voxteca, Radio Fly Web, Radio L’Aquila 1 fm 93.5, Radio Budrio, Sound Contest, Studio Uno Abruzzo, Radio Prima Rete, Radio Città Benevento, The Front Row, Rock Nation. Con il supporto del coordinamento degli Stati Generali della Musica Indipendente ed Emergente verso il Cantiere per la Cultura Indipendente.