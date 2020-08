Grotte di Pastena, Collepardo e Pozzo d’Antullo gli eventi di Ferragosto

Share Facebook

Durante il fine settimana di Ferragosto proseguono le attività e gli eventi alle Grotte di Pastena, di Collepardo e al Pozzo d’Antullo, gestite dalla società regionale LAZIOcrea. Inserite all’interno del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, i tre siti rappresentano uno straordinario complesso naturalistico a pochi chilometri da Roma. Le Grotte di Pastena sono definite tecnicamente come “grotte di attraversamento”, completamente percorribili dall’inghiottitoio fino alla risorgenza. Il Pozzo d’Antullo, è una grandiosa voragine di origine carsica (diametro superiore di circa 140 m, perimetro superiore 370 m, profondità circa 60 m) creatasi a seguito dello sprofondamento della volta di una grotta. Infine la Grotta di Collepardo affascina con le maestose volte ricche di stalattiti multiformi, che spesso si collegano alle stalattiti che si innalzano verso di loro, in un processo lentissimo e ancora attivo. Di seguito il programma per i tre siti:

Grotte di Pastena:

Giovedì 13 agosto alle ore 21.30 “I suoni del Mediterraneo” con Antonio Forcione -chitarra, Guest star Marta Capponi – Voce

Domenica 16 agosto in programma un’edizione speciale del decennale del Pastena Festival, giunto alla decima edizione con l’appuntamento Sud che suona. Alle ore 18.00, in sala Auditorium un workshop Danze del sud, a seguire alle ore 21.00 piazzale Grotte di Pastena Rione Junno in Canzoniere Grecanico Salentino. Direzione artistica di Federico Scarabino.

Visite da lunedì alla domenica 09:00 – 19:00, l’accesso in grotta è esclusivamente con guida ed in gruppi di massimo 12 persone (estensibile a 20 persone nel caso di presenza di più nuclei familiari o comunque di persone non soggette a distanziamento interpersonale);

orario di partenza visite guidate: 10:15 – 11:45 – 13:15 – 14:45 – 16:15 – 17:45

Grotte di Collepardo:

Visite da lunedì alla domenica, quindi anche il week end di Ferragosto con orario 9:00 -19:00. L’accesso in grotta è esclusivamente con guida ed in gruppi di massimo 12 persone (estensibile a 20 persone nel caso di presenza di più nuclei familiari o comunque di persone non soggette a distanziamento interpersonale); orario di partenza visite guidate: 10:15 – 11:45 – 13:15 – 14:45 – 16:15 – 17:45. Per avere garantita la visita è consigliata la prenotazione

Pozzo d’Antullo:

domenica 16 agosto dalle ore 21:00 alle 24:00 cover di Spazio Vasco, in acustica, una carrelata dei maggiori successi del famoso cantautore ;

visite da lunedì alla domenica: 9:00 -19:00, l’accesso al sito è contingentato e prevede una presenza massima simultanea di massimo 100 persone;

Durante gli eventi saranno applicate tutte le norme di sicurezza anti-Covid previste dal Decreto della Presidenza dei Ministri (D.L. n.33 del 16 maggio 2020), allegato 9 “Spettacoli dal vivo e cinema”.

Gli ingressi contingentati inizieranno sempre 30 minuti prima degli spettacoli e l’ingresso è incluso nel presso di biglietto di entrata ai siti.

Tutte le informazioni su http://www.grottepastenacollepardo.it/contatti