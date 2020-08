Elisa nuovi concerti per crew e musicisti

Share Facebook

A Settembre l’artista live “Torniamo perchè serve tornare”

Biglietti in vendita su ticketone.it

“.. E niente mi sa che facciamo altri tre concerti!!! Torniamo perchè serve tornare, e a me piace fare quello che serve, per la mia famiglia sulle ruote, i miei musicisti e la mia crew. Come è stato anche per il concerto a Fusine, anche tutto il ricavato di questi nuovi concerti andrà interamente a tutta la mia crew, ai tecnici e ai miei musicisti, per sostenerli in questi mesi in cui nel nostro settore non è ancora avvenuta una vera ripresa, e non è prevista almeno fino alla primavera del 2021 o probabilmente oltre. La musica è cibo per l’anima. Vi aspettiamo come sempre e più di sempre e non vediamo l’ora”, Elisa annuncia così al pubblico il suo ritorno sul palco a settembre.

L’artista torna live per sostenere le persone della sua crew e i suoi musicisti (il ricavato dei concerti andrà interamente a tutti loro), così come già fatto a Fusine.

Le nuove date saranno tutte in location storiche e suggestive. Si parte il 15 settembre da Caserta – Real Belvedere di San Leucio e si prosegue il 17 settembre a Vicenza in Piazza dei Signori, il 19 a Cattolica (Rn) in Arena della Regina. I biglietti per le date di Caserta e Cattolica saranno disponibili su ticketone.it dalle 17.00 di oggi, 13 agosto, in presale per il fanclub e da domani, 14 agosto, per tutti; mentre per la data di Vicenza i biglietti saranno disponibili in presale per il fanclub da domani, 14 agosto (dalle ore 11.00), e da sabato 15 agosto per tutti (dalle ore 11.00). Date in aggiornamento e informazioni su friendsandpartners.it.