Il 21 agosto inaugurazione Arena Farnesina

Lungotevere Diaz | Viale del Ministero degli Affari Esteri

TUTTE LE SERE FINO ALLE 2.00

Cinema, musica, teatro, reading, incontri, dibattiti, mostre di arte efotografia,

nel nuovo villaggio della cultura il mondo del gusto dello Chef Andy Luot

Tre mesi per rilanciare la socialità, offrire occasioni di incontro e confronto tra

cinema, musica, teatro, reading, incontri, dibattiti, mostre, laboratori, attività

ludiche e viaggi nel gusto con lo chef Andy Luotto

Un vero e proprio villaggio dove il gusto della cultura e la cultura del gusto si contaminano all’insegna

della massima sicurezza e del rigoroso rispetto delle norme sul contenimento del Covid 19 oggi

rappresenta decisamente una grande sfida che il network Arene di Roma, da sempre tra i

protagonisti dell’estate capitolina, ha raccolto con grande passione ed entusiasmo partecipando

all’Avviso pubblicato dal Municipio Roma XV. Una lodevole iniziativa che in questo particolare e

delicato periodo che tutti stiamo vivendo assume un significato di grande rilievo.

La manifestazione che sarà ufficialmente inaugurata il prossimo venerdì 21 agosto, andrà avanti

tutte le sere dalle 17:00 alle 2:00 sul Lungotevere Maresciallo Diaz angolo Viale Antonino di San

Giuliano, in una area di circa 3.000 mq particolarmente adatta allo scopo che ha ospitato in passato

manifestazioni di grande successo. Oltre ad offrire alla cittadinanza la possibilità di ritrovarsi per

vedere sul grande schermo pellicole cinematografiche di qualità e successo, la manifestazione sarà

scandita da un ricco cartellone di eventi culturali tra musica, teatro, incontri, dibattiti, mostre di arte

e fotografia, laboratori e attività ludico-ricreative, dove grazie alla partnership con la Forchetta

d’oro, la nuova guida multimediale alla gastronomia contemporanea, trova ampio spazio anche “la

cultura del gusto” con il ristorante dello Chef Andy Luotto, affiancato da un Wine & Cocktail bar,

dove saranno valorizzati i prodotti di eccellenza enogastronomica.

L’iniziativa sarà anche occasione per incontrare le diverse culture del mondo attraverso dei veri e

propri Festival dedicati alla produzione artistica di specifici territori e culture. A settembre grande

attenzione alle tematiche dei diritti umani e della parità delle donne con le rassegne “Women in

Action” e lo “Human Rights Film Festival”. Ad ottobre invece l’Arena Farnesina ospiterà la prima

edizione del “Festival del Cinema e del Giornalismo Enogastronomico” per poi proseguire con

“Vive la France – Quinzaine del cinema francese” per concludersi con “D’Essai Live 2020” il

contest di band musicali esordienti realizzato in collaborazione con Consonanze che lungo l’intero arco

della manifestazione proporrà delle serate “Omaggio alla Musica d’autore italiana”.

“La nota emergenza epidemiologica ha drasticamente ridotto le attività legate all’intrattenimento

incidendo sull’economia dei mercati di riferimento e inibendo in gran parte l’utilizzo di luoghi di

confronto e incontro della collettività. La nostra sfida – spiega Massimo Gazzè, presidente del

network Arene di Roma – è stata quella di promuovere, in questo difficile periodo di distanziamento

sociale, la realizzazione di uno spazio polifunzionale per un’offerta di intrattenimento di qualità

all’insegna della contaminazione, non tra le persone ma tra le arti. Infatti nel villaggio tutti i posti sono

numerati e rigorosamente distanziati, si accede solo con prenotazione obbligatoria, addetti della

Protezione Civile rileveranno la temperatura all’ingresso e vigileranno sul rigoroso rispetto delle norme

sul contenimento del Covid 19 che sono state alla base di questo progetto che vuole offrire uno spazio

di incontro all’insegna della sicurezza per serenamente fruire della cultura partecipata in questo

difficile tempo di distanziamento fisico”.

Dalle retrospettive su Alfred Hitchcock e Woody Allen all’omaggio a Ennio Morricone, la

manifestazione avrà anche lo scopo di porre sotto i riflettori direttamente i “veri” protagonisti dell’arte

cinematografica: attori, registi, montatori, tecnici video e audio, esperti di effetti speciali, produttori

e distributori, giornalisti e critici cinematografici, così come compositori di colonne sonore.

Da settembre partirà anche “Jazz&Wine” la ormai storica rassegna di Arene di Roma che abbina il

vino e la musica di qualità ed inizieranno gli appuntamenti del ricco il calendario di incontri con gli autori, i reading e le presentazioni di libri, mentre lo spazio espositivo sarà inaugurato già dal 21

agosto dal vernissage della mostra personale del pittore capitolino Patrizio De Magistris.

La programmazione cinematografica sarà disponibile dal 14 agosto sul sito ufficiale della

manifestazione http://arenafarnesina.it