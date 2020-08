Ferragosto Forrest Gump! Dal porto di Genova in marcia verso Roma

Share Facebook

Twitter

Pinterest

No, niente picnic su spiagge, prati affollati (con distanziamento, of course!) e natura amena

Ma una marcia. LA marcia.

Una vera e propria camminata di raccolta amici, capofila le donne, capitanata da Maura Granelli, in arte nonna Maura, affiancata dalla prode Lara Grillo.

Si parte da Genova, dal suo simbolo storico: il Porto Antico.

Uno sparo di inizio NON in un giorno qualunque, NON un giorno a caso: ma sabato 15 agosto. Già: in arte Ferragosto, tempio sacro vacanziero, assoluto, persino in tempi di crisi planetaria come quello subìto in questi mesi.

Quel Ferragosto intoccabile per gli italiani, contornato dall’aura delle Ferie con la maiuscola che probabilmente, quest’ anno, sarà contenuto in un alfabeto molto più modesto e dimesso.

Dunque…pronti, ai posti, VIA!

Così che il capoluogo ligure, ferito (ancora incerottato nel cuore sotto un ponte di macerie solo apparentemente ricostruito e del tutto ancora non rimosso) riparte.

E si rimette in marcia, sul serio, letteralmente, verso Roma. Al femminile, soprattutto al femminile: con le mamme, le nonne, le zie; per i bambini, per i Diritti, per la Libertà.

Sperando di ridestare l’ anima eterna della Capitale.

E…vada pure per il pranzo al sacco; da consumarsi, però, a questo giro, scrupolosamente in cammino.

(info: Maura Granelli – tel 347 9882153 – Appuntamento Porto Antico-Genova- 15 agosto, ore 17)

LE TAPPE della marcia

PARTENZA: Genova – Porto Antico – 15 agosto ore 17

Sori

Recco

La Spezia

Sarzana

Carrara

Massa

Pisa

Livorno

Follonica

Castiglione della Pescaia

Marina di Grosseto

Civitavecchia

Ladispoli

Fregene

Fiumicino

ROMA

Dal 29 agosto, chiamare per proseguire in Umbria, Abruzzo, Campania.