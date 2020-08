Confusion Fest

Share Facebook

Una rassegna nata dalla Fusione di LET IT BEER & L’ASINO CHE VOLA

Dal mercoledì alla domenica concerti live

LA PROGRAMMAZIONE DAL 17 AL 23 AGOSTO

LUNEDI’ 17 AGOSTO

NON SOLO VASCO IN CONCERTO

La Tribute Band NSV porta in concerto le canzoni dei migliori cantautori della storia della musica italiana: da Rino Gaetano fino al grande Vasco. cercando sempre di proporre non solo i grandi classici, ma anche canzoni più ricercate mai sentite dal vivo

Line-Up

Basso – Armando Bagalà

Batteria e percussioni – Davide Rufo

Chitarra Elettrica – Alessandro Mattei

Tastiere – Giacomo Tagliaventi

Voce e Chitarra acustica – Gianmarco Cavalieri

Cori – Francesca Canella

MARTEDI’ 18 AGOSTO

FRANCESCA LA COLLA SOUL BLUES BAND

Siciliana d’origine ma Romana d’adozione, Francesca La Colla, cantante da oltre 20 anni, vive con la Musica e per la Musica, che ha portato in giro per la penisola ma anche oltre oceano (Canada e USA), insomma ovunque possa emozionarsi cantando, cercando di donare la stessa emozione al pubblico presente. Tra le tante esperienze, si è esibita su RaiUno, RaiDue, RTL 102.5 Cool, Sky ed altri canali. Ha duettato con Renga, Masini, Vallesi, Negrita, Roy Paci, ed ha fatto anche doppiaggi per la Disney, e Netflix. La Band è composta da grandi musicisti professionisti di affermata fama e popolarità internazionale, che conferiscono ai brani una qualità elevata ed impeccabile.

Line-up

Francesca La Colla (voce)

Alfredo Bochicchio (chitarra),

Mimmo Catanzariti (basso)

Stefano Parenti (batteria)

Gianni Aquilino (tastiere)

MERCOLEDI’ 19 AGOSTO

THE ICE WHAR

La band propone un repertorio che parte dai grandi classici del Pop-Rock anni 70 come Joe Cocker, Queen, Jimi Hendrix fino ad arrivare ai più recenti John Mayer e Lenny Kravitz! In questo viaggio musicale però non mancano sfumature soul e funk più vicine alla musica “Motown” che la band, attraverso alcuni brani storici, ripropone con grande energia e voglia di divertire!

La band:

Riccardo Rinaudo Voce e Chitarra

Gianluca D’Alessio Chitarra

Patrizio Sacco Basso

Gianluca Costa Batteria

GIOVEDI’ 20 AGOSTO

EUROSMITH (AEROSMITH TRIBUTE)

The first European band who in 1997 had the idea to found a tribute to the greatest American Rock band ever Aerosmith. The band headed by an ambitious and determined spirit, recreates the sound of the new and old Aerosmith anthems, giving life to a following of top quality die-hard Aerosmith fans.

Line-up

Luca Celletti (As S. Tyler)

Massimiliano Giusti (As J. Perry)

Mirko Turchetta (As B. Whitford)

Luigi Lombardi (As T. Hamilton)

Max Marraccini (As J. Kramer)

Domenico La Mastra (Keyboards)

VENERDI’ 21 AGOSTO

EMILIO STELLA & BAND

Emilio Stella, cantautore. Già attivo da diversi anni nella scena indipendente romana, dove si è fatto conoscere per aver scritto brani sociali ed ironici, i quali lo hanno portato a ricevere l’attenzione dei media tradizionali come giornali e tv. Le canzoni di Emilio Stella parlano di case popolari, della vita in cantiere, di strade fatte per andare al lavoro, per raggiungere un sogno o semplicemente il mare. Il suo primo album, “Panni e Scale”, autoprodotto nel 2011, contenente undici tracce, gli consente di ottenere i primi riconoscimenti. Nel 2012 infatti, il brano “Festa” viene inserito in un cd album del “Club Tenco”, che raccoglie tra i più interessanti progetti della nuova canzone d’autore italiana e viene invitato ad esibirsi a Sanremo nell’ambito del “Premio Tenco”.

Negli anni a seguire, oltre ai numerosi concerti nei live club e nelle piazze, è vincitore di numerosi premi come “Botteghe d’Autore” (primo premio e “miglior testo”). Conquista tra gli altri, il “Premio Stefano Rosso”, il “Poeta Saltimbanco” (dedicato a Franco Califano ed intitolato a Piero Calabrese) ed è tra i vincitori della prima edizione di “Dallo Stornello Al Rap” di Elena Bonelli. Condivide il palco con artisti come Simone Cristicchi, Alessandro Mannarino, Piotta, Il Muro del Canto e collabora con Er Pinto, esponente del gruppo di poeti urbani “Poeti Der Trullo”. Emilio Stella traccia un solco nella nuova scuola romana di cantautori emergenti degli ultimi anni.

Line-Up

Emilio Stella (chitarra, voce e storie)

Primiano Di Biase (hammond, piano, fisarmonica)

Ruggero Giustiniani (batteria)

Samuel Stella (chitarre, mandolino, armonica e cori)

Davide Costantini (basso)

SABATO 22 AGOSTO

ONDEROOTS (BOB MARLEY TRIBUTE) IN CONCERTO

Le Onde Roots nascono a Roma nel settembre 2004 da una costola di un gruppo Reggae/Ska chiamato MADEKE. Il cantante sassofonista e la sezione ritmica basso-batteria formano, insieme ad altri 3 musicisti amici di vecchia data, una tribute band di Marley quasi per caso. Entrando in sala e cominciando a suonare i pezzi immortali di Bob, i sei ci prendono gusto e col dilagare delle tribute-band si trovano ad esibirsi in vari locali e situazioni, finchè la cosa prende loro la mano e non ne usciranno più.

Line-up

Romolo De Santis – Voce/Sax Tenore/Chitarra

Alessandro Mura – Chitarra/Tromba/Cori

Riccardo Pocci – Chitarra

Simone Massimi – Basso Elettrico

Pasquale Renna – Tastiere/Cori

Fabrizio De Santis – Batteria/Percussioni/Cori

Membri Aggiuntivi:

Pasquale Renna: Tastiere

Meggy Flore: Tastiere

DOMENICA 23 AGOSTO

ENIGMATIC CHAOS DREAM THEATER TRIBUTE

Gli Enigmatic Chaos nascono dalla passione per il progressive metal e dalla voglia di dare vita ad una band tutta Italiana che sia in grado di ricreare sul palco un tributo ad uno dei pilastri fondamentali del progressive contemporaneo. Il giusto mix di passione sfrenata e cura maniacale per i dettagli, che tutti i componenti della band riservano costantemente al progetto, come la ricerca del setup corretto, lo studio meticoloso delle partiture, permette di regalare al pubblico le atmosfere, i successi e le scenografie che caratterizzano ogni concerto dei Dream Theater.

Line-up

Voce: Mattia Fagiolo

Chitarra: Daniele Caruso

Basso: Francesco Mormile

Tastiere: Francesco Finori

Batteria: Giordano Thomas

Confusione Fest

Via Galla Placidia 184 – Roma

live music dalle 21.30 alle 23.30

Info: 3382751028 – 3939413368

(prenotazione obbligatoria)

INGRESSO GRATUITO

Aperto tutti i giorni dalle 17 alle 2.00

parcheggio custodito in area / 2€

food truck / MOZAO – Street Food & Banqueting – Pret-à-Polpett

cocktail bar – birreria – winetasting