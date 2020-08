Migaso live al Festival Di Villa Arconati

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Il 4 settembre MIGASO, cantautore italo-francese, si esibirà in apertura dello spettacolo speciale “VEDI ALLA VOCE. Serata con fantasmi enigmatici e pacifici” di Pacifico e Stefano Bartezzaghi (inizio spettacolo ore 19.00 – ingresso 15 euro – prevendite disponibili su mailticket.it). L’evento si inserisce all’interno del FESTIVAL DI VILLA ARCONATI a Castellazzo di Bollate (MI).

La suggestiva location di Villa Arconati e luce naturale del crepuscolo faranno da cornice al live unplugged di MIGASO che trasporterà gli spettatori in un viaggio tra l’Italia e la Francia.

«Per me oggi è molto importante tornare in Italia per portare un po’ di sostegno alla gente attraverso la mia musica – spiega il cantautore MIGASO – Ringrazio di cuore Pacifico e il Festival di Villa Arconati per avermi offerto quest’opportunità».

Figlio di italiani emigrati in Francia per cercare lavoro, Antonio Martino in arte MIGASO nasce e muove i primi passi nei tristi e freddi sobborghi di Parigi. La sua musica è un mix di tutte le esperienze della sua vita: le origini italiane, il feeling del blues, l’attitudine rock, la cultura e la musica delle notti parigine. Una chitarra onnipresente, indiavolata e aggressiva si incontra con una voce soave che deve farsi strada per aprire il suo cuore. MIGASO ha all’attivo tre album in lingua italiana (Migasolandia / Luminescenza / MeKaNiKa) e ha collaborato con artisti di fama internazionale come TAL (SEAN PAUL), Jannick Top (MAGMA), Norbert Krief (TRUST) e fatto da spalla al gruppo LITFIBA.