L’alta moda di Alviero Martini approda al Relais di Capo Spulico in Calabria

Anche il grande stilista Alviero Martini, famoso per l’amore per i viaggi, quest’anno ha scelto solo vacanze Made in Italy ed ha scelto la splendida Calabria, nella foto lo vediamo con la signora Varca, splendida moglie del titolare del prestigioso Resort Relais Capo Spulico che il Maestro ha scelto per il suo dorato soggiorno.

